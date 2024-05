El día que la Reina "puso a caldo" a Terelu Campos por desvelar que era la prometida de Felipe VI

Terelu Campos se ha convertido en una de las grandes protagonista del fin de semana. Los Reyes Felipe y Letizia están a punto de celebrar su 20 aniversario. Ha pasado mucho tiempo desde que se dieron el ‘sí, quiero’, pero hay cosas que no son fáciles de olvidar. La hija de María Teresa Campos tiene muy presente el día que la actual Reina de España le «puso a caldo» por desvelar que era la prometida de don Felipe.

Terelu Campos trabajaba de presentadora en Telemadrid, conduciendo el mítico programa Con T de Tarde, que estuvo en antena desde 1994 hasta 2004. La comunicadora siempre ha estado bien relacionada y ha bebido de fuentes fiables, así que descubrió de quién se había enamorado el que por entonces era príncipe de Asturias. Sabía que era una información jugosa, así que se arriesgó y dio la noticia en pleno directo.

La presentadora ha revivido este momento en TVE, donde está ejerciendo de tertuliana en varios espacios. «Hicimos un juego porque al principio teníamos miedo. Un rato antes de comenzar el programa, Rosa Villacastín sabía de la existencia de Letizia, pero en el círculo de ellos no le daban tanta importancia. Aun así comenzaron a llegarnos noticias de que aquello podía ser más serio de lo que pensábamos», empieza diciendo.

María Teresa Campos le quitó el miedo a su hija

Los Reyes en la cena oficial tras la boda de Federico de Dinamarca. (Foto: Gtres)

María Teresa Campos conocía muy bien a su hija y al ver el juego que estaba haciendo en Con T de Tarde supo que conocía el nombre de la prometida de don Felipe. Por eso se puso en contacto con ella y le animó a llegar hasta el final. Terelu le hizo caso. Apostó y afortunadamente no estaba equivocada, aunque todavía sigue pensando que se arriesgó mucho.

Terelu fue la primera persona en televisión que, mediante indirectas, dijo el nombre de la futura reina de España por primera vez 😂😂😂 👑 #FelipeYLetizia20años

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/7RrHKnhzYe — Telecinco (@telecincoes) May 18, 2024

«Hicimos ese juego de nombres de mujeres que empiezan por ‘L’ y mi madre se dio cuenta de que yo sabía el nombre», ha recordado hoy en D Corazón (TVE). «Era fin de semana y pensé: yo no entro en directo hasta el lunes. Antes de que lo diga otra persona, voy a arriesgarme». Doña Letizia no se tomó nada bien este atrevimiento y cargó contra Terelu delante de unas personas que tenían amistad con ella, así que la presentadora no tardó en enterarse.

Terelu Campos revive su gran momento

Sin lugar a dudas, fue uno de los momentos más importantes en la carrera de Terelu Campos. «Yo decía: madre mía, el lunes no estoy yo en Telemadrid porque era arriesgarse mucho a decir un nombre que implicaba a una compañera periodista». La tertuliana asegura que su información hizo que la Casa Real cambiase de hoja de ruta.

Terelu Campos, en un evento en Madrid. (foto: Gtres)

«Finalmente, se dio el nombre y esto precipita todo. Yo me levanto el día 1 sabiendo que se va a hacer un comunicado por parte de Zarzuela del compromiso», recuerda Terelu. Cabe destacar que la comunicadora ha coincidido con doña Letizia en otra ocasiones después de este momento y entre ellas no ha habido ningún problema.

Eso sí, cuando la actual Reina descubrió que Terleu Campos había dado su nombre no se lo tomó nada bien. «Ese día me puso a caldo en maquillaje de Televisión Española. Lo que ella no sabía es que todavía tenía amigas ahí y me lo contaron».

Terelu empezó su andadura profesional en TVE, donde dio sus primeros pasos en la pequeña pantalla. Después se cambió a Telemadrid y más adelante llegaron las cadenas privadas. En estos momentos ha regresado a su primera casa, donde ha participado en concursos y colaborado en diferentes espacios.