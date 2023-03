El momentazo de Pilar Rubio con Kim Kardashian que ya se ha hecho viral

Pilar Rubio ya tiene nuevas amigas. Su nueva vida en París la ha obligado a codearse con nueva gente, lo que nadie se esperaba es que su círculo se ampliase con dos de las hermanas Kardashian, el clan familiar más aclamado en el mundo entero. Y así lo ha compartido en sus redes sociales: «Keeping up with de Kardashians». Una fotografía que no ha tardado en hacerse viral y en la que aparecen Kim y Kendall junto a la mujer de Sergio Ramos: «Qué ilusión me ha hecho conocerlas, son un amor».

Lo cierto es que la estadounidenses son muy aficionadas al fútbol, que no al americano. Después de haber estado en Londres para disfrutar de un duelo Arsenal-Sporting de Portugal, se desplazaron hasta París para ver en directo el Rennes vs. París Saint-Germain. Una auténtica sorpresa para Pilar Rubio, que no se pierde ni un solo partido de su marido, que no dudó en pedirles una fotografía cual fanática de las hermanas. Pero, si bien es cierto que la colaboradora de El Hormiguero ha hecho alarde de este encuentro, ni rastro de Pilar en las redes sociales de Kim y Kendall. ¿Será este el comienzo de una amistad o es tan solo un momento fan?

Sea como fuere, lo cierto es que la imagen no ha tardado en dar la vuelta al mundo, acumulando ya más de 80 mil likes. No obstante, los usuarios de la red no han dudado en criticar este acercamiento, metiéndose sobre todo con el aspecto físico de las celebrities. «Tenéis el mismo cirujano» o «DEP. Una gran señora y una grandísima presentadora. La mejor. Irradiaba elegancia, educación, saber estar, alegría. Un ejemplo para la chabacaneria y vulgaridad que hay ahora en algunos canales», han sido algunos de los más sonados. Pero Pilar Rubio, con la alegría de estar cerca de las Kardashians, ha hecho caso omiso a todo aquel que haya querido empañar su momento.

Mientras la vida personal de la mujer de Sergio Ramos está un poco más completa con este acercamiento, a nivel profesional continúa cosechando éxitos. El programa que presenta en Rakuten TV, Discovery Canary Islands, ha sido visto ya por más de 31 millones de personas solo en Europa y premiado en los BCMA hasta en tres ocasiones: a mejor Branded Content del año, Mejor Estrategia y Mejor Uso de los Medios Otorgados.

«Este programa que tengo el placer de presentar no para de darnos alegrías. Y es que ya han podido disfrutar y conocer sobre el archipiélago canario en más de 42 países», compartía ella misma en sus redes sociales. Un formato que se estrenó el pasado mes de octubre y que está arrasando. Hasta la fecha, tiene una primera temporada con ocho concursantes de ocho países diferentes que se embarcan en la aventura de conocer la cultura y las tradiciones de las islas a través de desafíos y se espera que renueven el formato para lanzar una segunda temporada.