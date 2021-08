Pilar Rubio, como nunca la habíamos visto: ¡levantando 140 kilos de peso!

Pilar Rubio siempre sorprende con logros que para muchos resultarían una quimera. Desde que se dio a conocer ha dejado más que claro que su religión es el deporte. Vida sana y estilo de vida activo son las bases que rigen su vida. A través de un exigente entrenamiento prolongado durante años y de una alimentación saludable ha conseguido un físico realmente espectacular.

Un cuerpo muy estilizado forjado en un templo llamado gimnasio. Son muchas horas de entreno las que acumula ya la presentadora, pero nunca había llegado tan lejos como ahora. Pilar ha hecho al mundo toda una exhibición de fortaleza al ser capaz de levantar… ¡140 kilos!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

Pilar Rubio ha ejercitado hoy su glúteo para seguir esculpiendo su silueta y lo ha hecho con uno de los ejercicios más completos para este grupo muscular, el que se conoce como ‘hip thrust’. Gracias a él se desarrolla el glúteo mayor. No obstante, también se activan otras zonas como las fibras posteriores del glúteo medio y glúteo menor, los cuádriceps, los isquiosurales, el abdomen y los erectores de la columna.

La mujer de Sergio Ramos se ha mostrado orgullosa ante sus seguidores de la hazaña conseguida: 140 kg, empezamos la semana. 😃 “Cada día, cada entreno, es una oportunidad para mejorar, un paso adelante”. Esto me repito todas las mañanas cuando me levanto e intento buscar mi mejor versión como profesional, como madre, como pareja, como amiga y como mujer». Además, ha reconocido que el trabajo de fuerza en el gym es su terapia particular: «Para mí no es un sufrimiento, es un avance, y todo avance pide un esfuerzo. Esto me hace sentirme bien tanto física como mentalmente. ACTITUD POSITIVA, ACTITUD ACTIVA. 💪😘», ha escrito.

Hace tan solo unas semanas, la madrileña también sorprendía al publicar uno de sus menús semanales de comida. Toda una ayuda para aquellos que buscan emprender un cambio de vida y no saben cómo distribuir los alimentos correctamente. En el caso de Pilar Rubio lo hace de la siguiente manera: «Os comparto uno de los menús semanales que me hace mi nutricionista Elisa Blázquez en función de las cargas de entrenamiento, ritmo de vida y mis gustos. En este menú buscamos un correcto equilibrio de nutrientes, pero no solo eso… es importante no perder el disfrute por la comida con recetas apetecibles, aportar mucha variedad y calidad para que la cantidad de micronutrientes y antioxidantes sea alta». Carnes, pescados, huevos, pastas, arroz, quinoa, frutos secos… proteína, grasas saludables e hidratos son la base de toda buena dieta. Además, se permite hasta 3 comidas libres a la semana. Todo un lujo. ¿Quién dijo que comer sano era aburrido», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

Al margen del deporte, Pilar y Sergio están disfrutando enormemente de su nueva etapa en París. Él aún no ha podido debutar debido a una lesión de la que espera sanar pronto. Por su parte, ella ya ha descubierto alguno de los rincones más emblemáticos de la capital francesa.