José Fernando Ortega, el hijo en común de Rocío Jurado y Ortega Cano, ha roto su silencio como nunca para hablar de su vida actual, sus adicciones, la muerte de su madre o su relación con Rocío Carrasco. Desde el fallecimiento de la intérprete de Como una ola, ha sido habitual ver a sus familiares en televisión para contar las polémicas y rupturas del clan. De hecho, el último de ellos fue Amador Mohedano, hermano de La más grande, que actualizó su situación tras varios años apartado de la pequeña pantalla. Sin embargo, de entre todos ellos y por sus problemas judiciales, el más desconocido es el primogénito del torero retirado, que ha aprovechado para hacer un llamamiento a su hermana mayor, con la que tiene una relación inexistente, aunque no siempre ha sido así.

La petición de José Fernando a Rocío Carrasco

Cuando murió Rocío Jurado, sus familiares se dividieron en dos bandos tras el reparto de la herencia. Uno, el de Rocío Carrasco, la primogénita de la artista. En un principio, la colaboradora televisiva estuvo arropada por su prima, Chayo Mohedano, aunque finalmente se distanciaron. Por otro lado, el resto de los Mohedano, que contaron con el apoyo de Antonio David Flores (ex de Rocío Carrasco), los hijos de esta con el ex guardia civil y el de sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila.

A comienzos del 2021, Rocío Carrasco se sentaba después de muchos años en un plató de televisión para contar su verdad y hacer justicia a sus vivencias. Un documental que causó una gran expectación, pues la primogénita de la cantante de Chipiona puso sobre la mesa de nuevo conflictos familiares sin resolver. Además, durante la emisión de la producción televisiva, la socialité hizo un llamamiento a un posible acercamiento con sus hermanos, a los que recordó con gran cariño. Un movimiento que fue en vano, pues al menos, Gloria Camila, sigue posicionada a favor del ex de su hermana y de sus sobrinos por las palabras que le dedicó a su padre, Ortega Cano, al que no dejó en buen lugar.

Rocío Jurado, José Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando/ Gtres

Cuatro años después, José Fernando ha roto su silencio y, además de recordar la muerte de su madre, se ha pronunciado sobre su relación con Rocío Carrasco. En primer lugar, ha aclarado en qué punto se distanció de su hermana mayor. «Siempre estábamos en contacto con mi hermana Rocío cuando estaba mi madre, pero una vez que fallece mi madre, no la vuelvo a ver, tan solo una vez más, en el primer aniversario de su muerte», ha comenzado diciendo en Semana.

En el medio citado, el hijo mayor de Ortega Cano ha desvelado que aunque no la haya visto en persona a su hermana mayor, sí que ha «intentado contactar con ella»: «Me llamó y hablamos. Fue para invitarme a su boda con Fidel, también a mi padre y a mi hermana, aunque al final no recibí la invitación».

Rocío Carrasco y Gloria Camila / Gtres

Sin embargo, el joven ha explicado que no cierra las puertas a una conversación con Carrasco, pues ha confesado que algo se acuerda de ella. «Le diría a Rocío que me encantaría que nos volviéramos a encontrar algún día, y que todo volviera a ser como antes (…). Ella ha decidido desaparecer, alejarse de nosotros», ha explicado a Semana.