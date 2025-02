Periodista y emprendedora: así es Berenice, la hija de Paco Lobatón

Berenice Lobatón Domínguez es hija de Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez. Ha heredado de ellos su pasión: el periodismo. Cuenta ya con numerosos proyectos entre manos y se ha convertido en presentadora estrella de la gala de San Isidro 2025.

¿Cuántos años tiene Berenice Lobatón?

Nacida el 16 de diciembre de 2002, Berenice Lobatón tiene actualmente 22 años. A su corta edad, cuenta ya con una amplia experiencia dentro de la comunicación.

Estudios de Berenice Lobatón

En 2020 tomó la decisión de inscribirse en el primer año del doble grado de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, una titulación que abandonó temporalmente para centrarse en la formación profesional de Producción en el Instituto Radio Televisión Española.

¿A qué se dedica Berenice Lobatón?

Tras mucho esfuerzo, Berenice ha emprendido en el ámbito de la comunicación. En 2021 fundó su propia revista que recibe el nombre de Ecooo Magazine, donde ejerce como directora. «Esta revista online es una prueba de que los jóvenes podemos y debemos proponernos retos», indica. Además, colabora en diferentes medios de comunicación.

A su extenso curriculum se suma que, en 2024, comenzó a grabar un nuevo formato televisivo para One Toro TV, bajo el nombre de Generación T.

Sus inicios como comunicadora

En una entrevista en Cool LifeStyle, Berenice se sinceró y contó que cuando era pequeña se iba con su madre a los platós de televisión. «No tenía vergüenza de nada», aseguró sobre sus primeras incursiones la comunicación junto a su progenitora, la escritora Mari Pau Domínguez.

Haciendo gala de su sinceridad, Berenice indicó que es inevitable pensar que sus apellidos le han abierto puertas. «Lucho día a día para demostrar que no es así. El primer empujón me lo dio mi madre hablando con Coronado, debido a su cercana amistad. Pero, a partir de ahí, volé yo sola. Estuve horas y horas al teléfono, llamando a personas que podían conocer a quienes pretendía entrevistar. Mi madre me orientaba, pero nunca me daba un contacto», dijo en ¡Hola!.

Berenice Lobato: sus redes sociales

Reúne cerca de diez mil seguidores en Instagram, plataforma que se ha convertido en su particular escaparate. Sin embargo, esta cifra va in crescendo conforme pasa el tiempo. Es a través de esta aplicación donde la joven promesa del periodismo publica cómo es su día a día. Y no sólo publica pequeñas píldoras de su día a día, sino que muestra con orgullo sus logros y retos profesionales a los que se enfrenta.