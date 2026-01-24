Los peores looks de la alfombra roja de los Premios Feroz 2026

El Pazo da Cultura de Pontevedra ha sido el lugar elegido para celebrar uno de los acontecimientos más importantes de la temporada: los Premios Feroz. Este evento siempre ha generado mucha curiosidad que se ha convertido en la antesala de los Goya, cita a la que nunca faltan los mejores actores de nuestro país y que es seguida por la prensa internacional. No obstante, en esta noticia vamos a centrarnos en los Feroz porque hay muchos looks que han llamado la atención para mal.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Este 2026 había mucha expectación porque la gala ha estado presentada por cuatro rostros que generan bastante simpatía entre el público: Samantha Hudson, Antonio Durán, Petra Martínez y Elisabet Casanovas. Cada uno por un motivo distinto, tiene detrás un ejército de seguidores que ha aumentado el interés en este evento tan destacado.

Los peores looks

Entre los peores vestidos de la alfombra roja de los Premios Feroz 2026 destacó la presencia de Eduardo Casanova, que volvió a apostar por un estilismo provocador que no terminó de convencer. Su elección, rematada con un broche vintage de Joyas Antiguas Sardinero, acaparó miradas pero generó división por un conjunto excesivamente recargado y difícil de interpretar en el contexto de la gala. Una propuesta que, pese a su intención artística, ha sido señalada como una de las más desacertadas de la noche.

La cuestión es que Eduardo Casanova no ha sido el único en figurar entre los nombres más comentados de la noche por sus elecciones de vestuario. A partir de las 18:15, cuando comenzaron a desfilar los primeros invitados por la alfombra roja, fueron varios los actores y actrices que optaron por estilismos poco acertados, ya fuera por combinaciones arriesgadas, cortes poco favorecedores o un exceso de artificio. Una sucesión de looks que confirmó que, en esta edición de los Premios Feroz, no todos supieron interpretar el código de elegancia que suele marcar la cita.

Mireia Oriol

Mireia Oriol en los premios Feroz. (Foto: Gtres)

Mireia Oriol ha hecho una apuesta arriesgada que no todo el mundo ha sabido entender. La actriz ha apostado por un vestido con aire barroco que mezcla distintas texturas, tejidos y tendencias. Los encajes y los volantes combinados con un plisado complicado de encajar son los protagonistas de este vestido tan comentado.

Vicky Luengo

Vicky Luengo en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Vicky Luengo, protagonista de Reina Roja, ha sorprendido en los Premios Feroz con un look atrevido y original que combinaba diferentes estampados. Ha lucido un chaleco estructurado con print geométrico e incrustaciones brillantes, que aportaba un toque sofisticado y moderno. La actriz ha completado su conjunto con una falda fluida de cuadros, logrando llamar la atención de todos en la alfombra roja.

Julia de Castro

Julia de Castro en los premios Feroz. (Foto: Gtres)

La actriz se ha decantado por un conjunto formado por un top y una falda con transparencias que no ha dejado indiferente a nadie y que ha recibido comentarios negativos en redes sociales como X —antiguo Twitter—.

Anna Marchessi

La especialista en creación de guiones tampoco ha acertado con su outfit. Para posar en la alfombra roja, Anna se ha decantado por un traje de chaqueta compuesto por una blazer oversize de botonadura cruzara confeccionada en una abrumadora tela de complicado estampado multicolor. Una pieza a juego con unas bermudas imposibles que combinó con medias, corbana y zapatos negros con suela de track. A juego con algunos de los motivos de la tela y también con el forro —que se podía apreciar en la vuelta de los puños—, Marchessi ha lucido sus características gafas burdeos, que se han llevado gran parte del protagonismo.

Anna Marchessi en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Otros desastres estilísticos

Por su mala elección, también han llamado la atención rostros conocidos del séptimo arte como María de la Quinta —que llevó un total look negro combinado con colores eléctricos como el morado, el azul klein y el amarillo vibrante y un escote halter con remate de pelo— o María Jesús Hoyos —que mezcló un traje de ceremonia con deportivas informales— las cuales no han sabido elegir correctamente su atuendo para una de las citas más importantes del cine nacional. En la categoría de peores vestidos también se han colado Samantha Hudson, con cortes imposibles; Oliver Laxe que ha mezclado un aspecto desaliñado con un traje sobre una camisa de sport negra de cuello redondo o

María de la Quinta en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

María Jesús Hoyos en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Samantha Hudson en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Oliver Laxe en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)