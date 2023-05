Más de 6 millones de seguidores reúne Penélope Cruz en su perfil de Instagram. Los usuarios de la Red no perdonan el último movimiento por parte de la actriz. En una de sus últimas publicaciones, la hermana de Mónica Cruz ha compartido un post en el que anuncia uno de sus proyectos profesionales, que además tiene que ver con Emiratos Árabes. Se ha convertido así en la nueva embajadora de una de las grandes aerolíneas de Oriente Medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

«Estoy muy emocionada de colaborar con Emirates como nueva embajadora de la marca. He sido viajera frecuente con ellos durante muchos años y han formado parte de algunos de los viajes más especiales de mi vida. ¡Recuerda, en lo de viajar no se trata solo del destino, ¡también se trata de cómo llegas allí!», ha escrito la intérprete de Volver. Dicho anuncio incluye una serie de imágenes en las que aparece la ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona probando las instalaciones de primera clase a borde de uno de los lujosos aviones que forman parte de la compañía aérea. Una ambiciosa campaña que también ha contador con el artista estadounidense Robert Stromberg como director de la serie de vídeos publicitarios que el próximo mes de junio se lanzarán a nivel mundial.

El post, que ha alcanzado ya más de 140 mil likes, no ha estado exento de polémica, dado que Penélope Cruz siempre ha defendido los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI al mismo tiempo que presta su imagen en una campaña que tiene origen en uno de los países que, precisamente, atenta contra los derecho de estos colectivos. Es necesario hacer hincapié en que la mencionada compañía, presidida por el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum tiene sede en la ciudad de Dubái, país donde aún están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo y existe una importante discriminación contra las mujeres.

Sin ir más lejos, el pasado año hizo la siguiente declaración en el marco de la presentación de su película L’Immensità, la historia de un niño trans en la Italia de los años 70 y una madre que se esconde en el mundo de sus hijos para huir de un marido infiel y agresivo. «Hay todavía muchas mujeres con historias aterradoras. Y ésa ha sido una de las razones, sin duda, por la que quería hacer la película. Es un error pensar que todo lo que se ve en L’immensità es cosa del pasado. Todavía hay mujeres cuyo día a día es una cuestión de supervivencia sin protección ni ayuda de ningún tipo. Por supuesto que han cambiado las cosas y las leyes, pero mientras exista un solo caso, el problema sigue ahí», dijo en una entrevista en LOC al mismo tiempo que se pronunció por la Ley Trans: «Pero si miramos el mundo del modo que lo hace la película, o del modo que lo hace Emanuele a través de su película, todo sería mucho más agradable. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión de respeto. Se trata de reconocimiento, empatía y respeto; se trata de no mirar para otro lado. Nos empeñamos en retorcerlo todo, en crear debate sobre todo. No, es simplemente, insisto, una cuestión de respeto».

Al generarse este revuelo, muchos son los internautas que no han dudado en dar su opinión al respecto: «¿Cómo se puede defender la lucha por un mundo mejor y contra el cambio climático entre anuncios de cruceros y aerolíneas? Más aún tratándose de aerolíneas de ese país… Ser coherente no cuesta tan caro, sobre todo cuando no hay ninguna necesidad. Luego firmamos peticiones de Greenpeace… ¡Qué decepción!», dice una usuaria.

Así se declaró Javier Bardem a su mujer

Javier Bardem se encuentra en plena promoción mundial por La Sirenita, la ficción de Disney que ha hecho un salto de la animación al action live. Película en la que él pone la voz del rey Tritón, padre de Ariel. En conversación con Ángels Barceló en la Ser, el oscarizado actor ha señalado cómo fue la primera toma de contacto con su mujer, a quien conoció en 2008, durante rodaje de Vicky Cristina Barcelona. «Yo la miraba y decía ‘pero esta mujer está loca’», ha contado. Aunque la química era más que evidente, esperó al final para declarase.



«Va sucediendo el rodaje y no te atreves, no te atreves, hasta que llega el final del rodaje y dices: ‘Ay Dios mío que no le he dicho nada’. Y al final, el viernes último de rodaje le dije: ‘Oye, por cierto, que me gustas’. Fíjate cómo sucedió», ha confesado. Después de esta declaración de intenciones, Penélope Cruz reaccionó y su respuesta fue: «Ya era hora, atontao».