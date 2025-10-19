Penélope Cruz arrasa en la Academy Museum Gala y recoge su premio con un vestido perfecto

Penélope Cruz ya busca hueco en su vitrina para colocar un nuevo premio. La Academy Museum Gala 2025 ha reconocido la extensa y laureada carrera de la actriz española y le ha otorgado el Icon Award ante la atenta mirada de los asistentes en una gala celebrada en Los Ángeles en beneficio del Academy Museum of Motion Pictures, sito en la ciudad mencionada. Para la ocasión, Penélope ha vuelto a confiar en su firma de cabecera. La casa parisina de lujo Chanel, capitaneada por el director creativo Matthieu Blazy, ha creado para ella un vestido al más puro estilo old Hollywood que ha trasladado a todos a la época dorada del cine.

Se trata de un diseño confeccionado en delicada seda de tonalidad marfil que estaba cuajado de incrustaciones brillantes, plateadas y transparentes que con la luz, reflejaban y aportaba distinción a la elección. De escote pico y tirante doble, la pieza iba ajustada al cuerpo y, a partir de las rodillas, ganaba vuelo e incluso dejaba una cola que Cruz ha defendido a la perfección sobre el tapiz azul.

Penélope Cruz posando para los medios en la Academy Museum Gala. (Foto: Gtres)

Como complementos, la esposa de Javier Bardem ha sacado de su joyero unos imponentes pendientes de diamantes con forma de botón, pegados a la oreja, y una melena milimétricamente preparada de tendencia bob, en perfecta sintonía con la atmósfera vintage que ha creado en torno a su figura.

Otros looks de la gala

La cita ha tenido muy buena acogida y ha contado con la asistencia de numerosos rostros conocidos del séptimo arte. George Clooney ha sido uno de los varones que no ha querido perderse el evento. En su posado ante la prensa, Clooney ha defendido un impecable traje negro y ha llevado como complementos una pajarita oscura y una camisa blanca inmaculada.

George Clooney posando para los medios en la Academy Museum Gala. (Foto: Gtres)

Una de las apariciones más impactantes ha sido la de Kim Kardashian, que ha entrado en escena con un peculiar estilismo que ocultaba su rostro. En tono nude, la socialité ha lucido un vestido extremadamente ceñido en la zona de la cintura con dos ondas abultadas bajo el pecho, fruto de la extrema presión que estaban sufriendo sus costillas, y que generaban un efecto óptico muy criticado.

Kim Kardashian posando para los medios en la Academy Museum Gala. (Foto: Gtres)

De palabra de honor, la pieza contaba con una especie de mangas que salían del bajo de la falda. La única pieza que resaltaba dentro de este gran telar maquillaje, ha sido un gran collar de 3 alturas que decoraba su cuello y que contaba con grandes piedras de talla brillante y esmeralda que, a su vez, hacían de sujeción al pañuelo que cubría por completo su cabeza. Por otro lado, su hermana pequeña Kendall Jenner, más que alejada de los gustos de Kim, ha optado por un clásico vestido negro sin mangas y con cuello a la caja confeccionado en crep y con una gran franja de terciopelo en el bajo.

Kendall Jenner posando para los medios en la Academy Museum Gala. (Foto: Gtres)

Demi Moore tampoco quiso perderse este encuentro y para acudir al enclave se ha enfundado en un vestido que mezclaba la estructuración con lo vaporoso en color burdeos y escote en V.

Demi Moore posando para los medios en la Academy Museum Gala. (Foto: Gtres)

Pese a ser un vestido, en él se pueden diferenciar perfectamente dos partes. Una rígida que enmarca su silueta y que cuenta con una abertura lateral en la falda de la que nace una franja de gasa al tono. Una idea que completó con un impactante collar con tres rubíes rectangulares y numerosos brillantes. Entre los presentes, también destacaron los exquisitos estilismos de Cara Delevingne o Selena Gómez, muy diferentes entre sí pero muy acordes con la personalidad de cada una de ellas.