Penélope Cruz o la transición del odio al amor: los datos que lo confirman

No hay duda de que Penélope Cruz se ha convertido en uno de los rostros más destacados tanto nacional como internacionalmente. Y no es para menos, ya que, con más de 30 años de carrera en su currículum, la de Alcobendas puede presumir de haber ganado una infinidad de premios que avalan su gran éxito, entre ellos el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por Vicki Cristina Barcelona.

Pese a esta gran popularidad, lo cierto es que podría decirse que la actriz no gozaba de una muy buena sintonía con sus seguidores españoles. En muchas ocasiones, se ha considerado que la intérprete ha sido un tanto distante con sus fans, permaneciendo plenamente inversa en el ámbito profesional y sin dejar ver ni un ápice sobre su vida personal. Algo que no terminaba de convencer a los espectadores y que la también conocida como Pe ha querido cambiar de raíz, optando por un cambio de estrategia que no pasó desapercibido para LOOK.

Con anterioridad, este digital se puso en contacto con Cristina Benito, periodista especializada en cine, la cual dio las claves por las que la esposa de Javier Bardem había creado una nueva imagen pública mucho más cercana y distendida que anteriormente, sobre todo con los medios de comunicación. Este giro de 180 grados se debía, principalmente, a un cambio en el equipo de representación, ya que, aunque continúa en la misma agencia y junto a Katrina Bayonas, ha querido ampliar su plantilla: “Penélope Cruz no ele las críticas, ni positivas ni negativas de su carrera, para que no le afecten. Ella siempre había dejado en un segundo plano la imagen que había proyectado. Siempre ha intentado hacer todo de la mejor manera posible, siendo natural, pero se ha despreocupado del efecto que podía provocar”, expresaba la comunicadora, haciendo hincapié en que Penélope habría “tenido muchísimo cuidado a la hora de hablar de su vida privada, viendo que ese no era el camino que quería seguir tomando”, razón por la que se percató de que la imagen pública también cuenta.

Del “odio” al amor

En cuestión de meses, estos cambios llevados a cabo por la madrileña se han ido notando en el universo 2.0. Tanto es así, que el equipo de LOOK se ha puesto en contacto con los profesionales de Personality Media para hacer un análisis sobre cómo está afectando este cambio de actitud a Penélope en sus redes sociales, las cuales se han convertido en el escaparate más verídico para saber si una persona tiene una buena acogida o no en distintas plataformas.

En primer lugar, Santiago de Mollinedo ha explicado que “Penélope ha mejorado su imagen en el último año”, hasta el punto de tener su mejor dato ubicado en el pasado mes de junio. Y es que, son muchas las esferas en las que Cruz ha mejorado sus marcas, como por ejemplo, generando más confianza y una mayor seguridad tanto a nivel estilístico como profesional. De hecho, esta mejora viene dada de la mano de los perfiles más jóvenes, concretamente entre 16 y 25 años, que en un 68% de su totalidad le otorgan unas valoraciones que están entre el notable y el sobresaliente. Por otro lado, las mayores de 46 años le dan su máximo apoyo en un 73% también.

Su lado digital, en auge

A raíz de su distendida aparición en los Premios Goya, Penélope Cruz ganó un premio que va más allá del famoso cabezón. Este no es otro que el cariño del público, el cual se ve reflejado en sus redes sociales, en las que, a partir del mes de febrero, comenzó un crecimiento mayor con un pico de gran subida en mayo. Y es que, durante este último mes de mayo, la actriz aumentó sus seguidores hasta en 75.242, superando con creces los seis millones y alzándose como toda una influencer dentro y fuera de España.

Aunque lo cierto es que la intérprete no es una persona excesivamente activa en Instagram, habiendo posteado un promedio de 12 veces en 30 días en los últimos meses, todas y cada una de sus reapariciones no pasan desapercibidas pese a ser escasas. De hecho, tanto en el mes de los Premios Goya como en los dos siguientes, desde Personality Media confirman que Pe habría obtenido sus mejores promedios en interacciones, sobre todo en abril. No obstante, su presencia en las plataformas digitales está marcada por las campañas publicitarias, sobre todo con Lancome y Chanel, firmas de las que ella misma es embajadora. Es por ello que, aún queda mucho trabajo por hacer para dar esa visión más cercana en lo que al universo 2.0 se refiere.