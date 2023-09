El día que Pedro Sánchez mandó por error una carta de pésame a la madre de Álvaro de Luna

Desde que Álvaro de Luna abandonó la banda Sinsinati, ha adquirido una gran notoriedad en los medios de comunicación. Su relación con Laura Escanes le ha catapultado a lo más alto de la crónica social, pero es cierto que antes de este suceso ya se hablaba mucho de él. Álvaro es la primera pareja formal de Laura después de la ruptura entre la influencer y Risto Mejide, por eso genera tanto interés. Sin embargo, ahora se ha convertido en noticia por algo que sucedió en 2018 y que dejó huella en su familia.

Pedro Sánchez mandó una carta a su madre para darle el pésame. El socialista se confundió porque había muerto el actor Álvaro de Luna, natural de Madrid y famoso por su participación en la serie Curro Jiménez. Al llamarse igual cayó en un error y el cantante todavía no lo ha olvidado. Recientemente ha dado una nueva entrevista para promocionar su segundo disco, que se llama Uno y ha explicado el suceso en detalle. Según sus palabras, no se enteró de nada porque estaba trabajando y su progenitora le llamó sorprendida después de recibir el escrito de Sánchez.

Pedro Sánchez en el tanatorio madrileño de La Paz / Gtres

Álvaro de Luna dará un concierto en el teatro Príncipe Pío de Madrid el próximo viernes 29 de septiembre para promocionar su nuevo proyecto. Aprovechando la anécdota que ha contado sobre el presidente en funciones del Gobierno, ha explicado que su madre ocupa un papel fundamental en su vida. Es responsable de muchos de sus éxitos porque el artista le manda todas las canciones que escribe y ella tiene que darles el visto bueno. Si no pasan este filtro el tema no sigue adelante, así que Luna ha puesto en valor el papel que juega su familiar.

Las declaraciones de Álvaro de Luna sobre Pedro Sánchez

Álvaro de Luna en un concierto en Marbella / Gtres

Antes del espectáculo que protagonizará en Madrid, el artista ha dado unas declaraciones en un conocido programa de televisión. Ha explicado la curiosa anécdota que le une a Pedro Sánchez. Reconoce que ahora se lo toma con humor, pero en su momento fue una noticia que el impacto bastante. El político socialista tuvo un buen gesto con la familia del actor fallecido, aunque equivocó la dirección y la mandó a las personas equivocadas. Como tienen el mismo nombre, el novio de Laura Escanes no tardó en deducir lo que había pasado.

Álvaro de Luna ha estado en Zapeando y Quique Peinado, uno de los colaboradores de Dani Mateo, le ha preguntado por el tema de la carta. «Esto es real, de hecho la conservamos todavía. Bueno, la conserva mi madre. Yo no lo entendía porque me pilló trabajando y me llamó mi madre sin entender absolutamente nada», ha comentado al respecto. «Luego ya hilamos y nos dimos cuenta que había muerto el actor», añade mientras reconoce que a su progenitora le costó asimilar lo sucedido.

El buen momento de Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna durante sus vacaciones / Gtres

La fama de Álvaro de Luna ha crecido mucho desde que mantiene una relación con Laura Escanes. Sin embargo, tardaron mucho tiempo en confirmar el romance porque no querían llamar la atención de la prensa. La creadora de contenido acababa de separarse de Risto Mejide y ya se le había relacionado sentimentalmente con el youtuber Míster Jägger. Por eso el cantante intentó ser prudente. Ahora la situación es diferente y tanto ella como él hablan abiertamente del tema. Es más, Álvaro le dedicó una canción a Laura durante uno de sus conciertos y la subió al escenario.