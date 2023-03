Después de la tormenta llega la calma. Así ha ocurrido en la vida de Ana María Aldón. Desde que se emitió la docuserie de Rocío Carrasco, Rocío: contar la verdad para seguir viva, su relación con José Ortega Cano comenzó a hacer aguas hasta el punto de que se han separado. Tras varios años de amor y un hijo en común, el que era uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país, llegó a su fin. Firmaron el pasado mes de octubre los papeles de divorcio y, desde entonces han iniciado una nueva etapa de su vida, pero por separado.

Recientemente se ha relacionado a la ex concursante de Supervivientes con un nombre: Pedro Pizarro. Pero ¿de quién se trata? Es un empresario, fisioterapeuta, socio del influencer Alex Gibaja en un local que ha sido inaugurado hace relativamente poco y ha colaborado con clubes como el Fútbol Club Barcelona y el Getafe.

Aunque lo más importante de esta historia es cómo se conocieron Ana María Aldón y Pedro. Resulta que el escenario perfecto fue la fiesta de cumpleaños de Luis Rollán. Allí disfrutaron de una velada de lo más cómplice. A dicha celebración no faltaron algunos colaboradores de Fiesta, que vieron in situ cómo entablaron conversación el empresario y la andaluza.

«Se acercó este chico a hablar con ella, muy simpático. Durante la noche se fueron conociendo. Hay muchos compañeros que les grabaron. Ana María, ya sabéis cómo es, y yo veía mucho más por la labor a él que a ella», dijo Alejandra Rubio sobre este entramado amoroso. Tras esto, la propia Ana María no dudo en entrar en directo en el espacio para pronunciarse. Aseguró que Pedro Pizarro había estado muy interesado en ella durante toda la noche y que le pidió el número de teléfono. «Mucho mucho. Anoche fue la primera vez que lo vi y me pidió el teléfono 18 millones de veces. ¿Si se lo di? ¡No! Yo no me fío de nadie», desveló sobre el fisioterapeuta, dejando claro que no pasó nada entre ellos porque «si hubiera pasado algo tampoco os lo contaría».

Eso no es todo, porque una fuente cercana a Pizarro ha desvelado a La Razón que «es un hombre muy trabajador, simpático y divertido. Cuando se le mete algo en la cabeza no descansa hasta conseguir sus propósitos. Y le gusta mucho Ana María. Creo que ya se ha puesto en contacto con ella…».

Lo que está claro es que sí que ha habido un acercamiento y con intenciones por una de las partes, que en este caso son por parte del empresario. Por las declaraciones que dio Ana María parece ser que todavía no está abierta al amor, al menos por ahora. Aunque el destino es caprichoso y nunca se sabe si esta primera de contacto puede acabar en una historia de amor o no.