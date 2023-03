Ana María Aldón está disfrutando de su nueva vida de soltera, desde que se confirmase su ruptura del torero José Ortega Cano. Volcada en su vida profesional y en el cuidado de su hijo, la colaboradora aprovechó el fin de semana del Día del Padre para acudir a una inauguración en Madrid, en compañía de un grupo de compañeros. Sin embargo, lo que no podía esperar es que en el local al que asistió pudiera conocer a una persona de la que se habla como su nueva ilusión.

Ha sido en el programa Socialité donde han comentado que la ex mujer de José Ortega Cano disfrutó mucho de la velada junto a un hombre del que apenas han trascendido detalles. Según el testimonio del periodista Miguel Frigenti, la colaboradora habría pasado parte de la velada junto a este desconocido, del que se sabe que es fisioterapeuta deportivo y que trabaja con diferentes clubes de fútbol.

Aless Gibaja, ha confirmado que Ana María Aldón estuvo en la inauguración de su restaurante y ha comentado que la vio muy guapa y cómplice con este hombre: «Es amigo de mi socio, se llama Pedro Pizarro y es fisioterapeuta, tiene la clínica en Leganés. Es el fisio de los futbolistas del Getafe, Leganés, Alcorcón…Y ha trabajado para el Fútbol Club Barcelona», ha dicho en declaraciones al programa. Aless Gibaja también ha comentado que este hombre, que se llama Pedro Pizarro, le parece «muy cool para Ana María».

Ante el revuelo que ha ocasionado esta presunta nueva ilusión de la colaboradora, el programa Fiesta, se ha trasladado hasta la nueva casa de la diseñadora para poder recoger el testimonio de Ana María Aldón sobre este tema. Vestida con una sudadera de color rosa y con gafas de sol -ha comentado que estaba echándose la siesta-, Ana María Aldón ha asegurado que no tiene ningún tipo de relación con este hombre, pero ha reconocido que sí que pasó parte de la velada con él y que incluso le pidió el teléfono. Eso sí, ha comentado que no ha querido dárselo para evitar especulaciones al respecto.

Algo nerviosa, aunque no ha querido decir si le gusta o no Pedro, ha dicho que lo que no entendería es que a él le pudiera gustar ella. Ana María no ha querido entrar en muchos detalles sobre lo que habló con Pedro, pero cuando Emma García le ha preguntado si hablaron de contracturas -dado que él es fisioterapeuta-, ella ha contestado que sí, que hablaron de muchas cosas, de eso también. «Yo no le pregunté por las que él tenía», ha dicho con una sonrisa. Un gesto tras el que la presentadora le ha dicho: «Veo una persona ilusionada por la vida», ha comentado Emma García antes de despedir la conexión con la diseñadora.