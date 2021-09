Pedro Piqueras explica sus caras cuando ‘Sálvame’ le da paso

Pedro Piqueras se ha ido convirtiendo en protagonista inesperado durante la última temporada televisiva. El origen de esto no es otro que el paso que cada día tienen que dar los presentadores de ‘Sálvame’ al conductor del Telediario. En varias ocasiones se le ha visto incómodo al tener que informar sobre alguna noticia de cierta gravedad, habitualmente relacionada con la pandemia por coronavirus, pero se ha encontrado con la actitud desenfadada de sus compañeros.

El rictus serio de Piqueras contrastaba con el jolgorio que se suele vivir en las despedidas del magacín de Telecinco. Un momento que al conductor de los informativos le generaba cierta tensión y que ahora ha explicado. El de Albacete ha sido uno de los primeros invitados de ‘Los Teloneros’, el nuevo programa de las tardes de Cuatro presentado por Miguel Lago y Antonio Castelo.

Pedro Piqueras se descojona viendo su reacción a las transiciones de #yoveosálvame a ‘Informativos Telecinco’ pic.twitter.com/oeEnCFzzbj — telemagazine (@telemgzn) September 13, 2021

Pedro Piqueras ha explicado cómo afronta estas transiciones y lo que sufre cuando le toca enfrentarse a ello: «Poneos en mi lugar. Ellas estaban bailando, no paraban de bailar, y yo tenía que entrar y además creo que tenía una noticia de muertos de la Covid-19… Y digo: ‘Esto cómo lo voy a hacer’. ¿Qué haces? No hice nada. Realmente no es un gesto malvado hacia ellas, como alguien interpretó»», explica. Asimismo, reconoce que «es complicado porque a veces no sabes qué cara poner. Normalmente lo que hago es quedarme con la cara que tengo en ese momento, quedarme quieto, que no se me note nada», argumenta.

Sus expresiones en cada paso de ‘Sálvame’ se han convertido en virales hasta el punto de que muchos veían faltas de respeto hacia el presentador. Pero él es un hombre veterano, serio y que sabe lidiar con esto: «Es simplemente pensar: ‘A ver si me dan paso ya de una vez’. Esa era la cara: a ver si me dan paso de una vez. Pero claro, eso en redes imagínate. Se montó la que se montó», cuenta.

Otro de los asuntos más comentados durante la entrevista estuvo centrado en los ataques de risa incontrolables que sufre durante el Telediario. Uno de los últimos fue durante la desinfección del metro de Bilbao. En la secuencia emitida en Telecinco, se ve a un operario de limpieza vestido con un traje EPI, portando todos los elementos necesarios para llevar a cabo un exhaustivo proceso de limpieza y desinfección. Sin embargo, se coloca sobre uno de los escalones y va rociando desinfectante en las bandas de los pasamanos y a los escalones que tiene por delante, de manera que, al estar en movimiento la escalera, todo el tiempo desinfecta el mismo tramo.

¿Qué hace Pedro Piqueras en estos momentos? Pincharse con un alfiler que lleva en el traje para aguantar la carcajada. Son solo algunos de los anecdóticos momentos que se han vivido en la cadena privada. Pura televisión, al fin y al cabo.