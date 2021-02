Paula Echevarría, rota tras la muerte de una amiga

Paula Echevarría atraviesa uno de sus mejores momentos. La actriz está a punto de dar a luz a su segundo hijo, el primero junto a su pareja, el exdeportista Miguel Torres, con el que lleva algo más de cinco años. En unas semanas darán la bienvenida a un niño al que va a poner el nombre de Miguel y para cuya llegada ya lo están preparando todo en su nueva casa, esa que estrenaban hace unos meses y que está ubicada a pocos metros de la vivienda que antaño compartía con David Bustamante.

Sin embargo, en medio de toda esta emoción y felicidad la intérprete acaba de recibir una triste noticia que ha empañado su semana. La asturiana ha querido compartir con sus seguidores el adiós a una muy buena amiga, una mujer que ha sido, sin duda, una de las figuras clave en el panorama de la escenografía patria.

Milú Cabrer, conocida y reputada maquilladora en nuestro país, falleció el pasado domingo 7 de febrero. La estilista estaba nominada a los Premios Goya de este año por su trabajo en el largometraje ‘Explota Explota’, protagonizado por Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui y Fernando Guallar. Por ahora no han trascendido las causas de su fallecimiento, pero todos los que la conocieron han mandado menajes de tristeza.

La asturiana no ha sido menos y ha compartido un homenaje a la maquilladora a través de las redes, donde ha publicado una imagen en las que se las puede ver juntas durante un rodaje. «Querida Milu… no tengo palabras… Descansa en paz, amiga. Fue un verdadero placer compartir tantas risas y bailes contigo», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luisa Martín (@luisa_martinactrizoficial)

Pero no ha sido la única. La también actriz Luisa Martín también ha tenido unas palabras para la maquilladora, a la que todo el mundo tenía en alta estima. «¡Querida Milu! Te has ido y yo sin saber que ya estabas de camino cuando hablamos. Gracias por tus ojos, por su brillo, por la luz de tu sonrisa, por hacer tan bonito tu trabajo y el mío, por ser franca y limpia, por ser libre y amiga. Aún me cuesta creer que ya no podremos tomarnos ese tea, ahora te lloro porque no comprendo pero deseo que tu viaje sea el más benigno. Gracias por tantos momentos. Te quiero @milu_mariluz_cabrer y vas a estar presente en mis días. Millones de abrazos para tus hijas de las que estabas tan orgullosa💔❤️💔❤️💔❤️💫💫💫💫💫💫💫», ha escrito.

Fallece la maquilladora Milu Cabrer, nominada al Goya este año por su trabajo en Explota explota. Trabajó también en Volver, El reino o Mientras dure la guerra. pic.twitter.com/6TrOGG2ia1 — Academia de Cine (@Academiadecine) February 7, 2021

Por su parte, la Academia de Cine también ha querido dedicar unas palabras a Cabrer a través de su presidente, Mariano Barroso, a rueda de prensa por el Goya de Honor de Ángela Molina: «queremos trasladar nuestro pésame y nuestro dolor y apoyo para sus hijas y familia».