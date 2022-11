Paula Echevarría se ha convertido en una de las protagonistas de la gran noche de la música en Madrid, aunque de una manera completamente inesperada. El pasado viernes, la capital de España acogió la gala de entrega de los 40 Music Awards, a la que acudieron numerosos rostros conocidos, no solo del panorama musical, como Aitana, Rosalía, Ana Mena, Nathy Peluso, Lola Índigo o Chanel Terrero, sino también de otros sectores, como es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, Pedro Almodóvar, Tamara Gorro, Violeta Mangriñán, Estela Grande o Paula Echevarría, entre otros. La actriz asturiana ha sido, curiosamente, una de las que más atención ha acaparado, no solo por su favorecedor y sofisticado estilismo en esta noche tan especial, sino por una divertida anécdota que ha tenido lugar durante la entrega de uno de los premios.

La ex mujer del cantante David Bustamante fue la encargada, junto a Alexia Putellas, de entregar uno de los premios más esperados de la noche, el de Mejor Álbum. Un galardón que recayó en Rosalía, que se subió al escenario muy emocionada. Tanto que no dudó en dedicarle unas sentidas palabras tanto a la actriz como a la deportista. Sin embargo, parece que los nervios del momento le jugaron una mala pasada y la cantante confundió el nombre de Paula Echevarría y la llamó de otra manera: «Qué fuerte porque soy tan fan de Alexia. No me había dado cuenta que el premio me lo estaba dando ella, soy muy fan, y, claro, de María también», dijo la intérprete de Despechá. Un pequeño error que Paula Echevarría se ha tomado con sentido del humor, para quitarle hierro al asunto.

Sin embargo, el lapsus de Rosalía no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, que se han llenado de comentarios al respecto. No obstante, Paula Echevarría ha querido quitar importancia al asunto, y ella misma ha publicado una fotografía en los stories de su perfil en la que ha escrito: «Tú me puedes llamar como quieras bombón». Un detalle con el que la asturiana ha hecho gala de su buen carácter.

La gala de entrega de los 40 Music Awards ha sido una de las citas más destacadas de las últimas semanas. Además de Paula Echevarría, a la velada tampoco faltaron otros rostros conocidos del panorama nacional, como es el caso de Belén Esteban, que es una gran admiradora de Rosalía, tal como ha declarado en numerosas ocasiones. Una noche en la que también Isabel Díaz Ayuso ha acaparado parte del protagonismo, tras el incómodo momento por el ‘perreo’ de la cantante Anitta en plena actuación. Paula Echevarría además, acudió a la gala en compañía de su hija mayor, Daniella, que tuvo la oportunidad de conocer en persona a la tiktoker Lola Lolita, de la que es seguidora.