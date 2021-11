Paula Echevarría se abre en canal y habla sobre su lado más personal

Paula Echevarría vive uno de los momentos más felices de su vida. El pasado mes de abril dio a luz a su segundo hijo, -el primero en común con Miguel Torres, su pareja actual- y, aunque, por el momento no ha retomado los set de grabación, sí que ha continuado con sus diversos compromisos profesionales. Ahora, la actriz ha concedido una entrevista a Àngels Barceló en su programa Hoy por hoy de Cadena Ser donde se ha mostrado de lo más sincera sobre su vida personal.

“Acabo de tener un bebé que va a cumplir 7 meses, más el embarazo, más la pandemia, así a lo tonto a lo tonto, llevo demasiado tiempo ya sin ponerme delante de una cámara», ha indicado en la conversación sobre su situación actual. Además, ha revelado que tiene “mono” de volver a meterse en el papel de un personaje, pues es necesario recordar que su proyecto Después del amor -novela de Sonsoles Ónega-, se quedara parado.

Y no solo eso, porque Paula, también ha dado a conocer que su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante, no tiene ningún interés en su profesión. «Daniella es una niña que desde que era muy pequeña, tanto con su padre como conmigo, nunca jamás ha querido vernos en la tele», ha revelado con un toque de humor. Además, ha contado una anécdota sobre cuando el cantante estuvo en El Hormiguero y la pequeña quiso cambiar de canal. “No se avergüenza ni muchísimos menos, pero al margen, siempre al margen”, ha indicado Echevarría. «Ella es muy artista, pero en casa, es muy fenómena. Su padre y yo nos reímos y decimos ‘¿a quién habrá salido?’… con el afán de protagonismo que tiene, porque lo tiene 50/50, pero fuera de casa no le gusta tanto llamar la atención», ha confesado.

Después, Paula Echevarría ha expresado lo que significan sus orígenes para ella y que Candás, su pueblo situado en Asturias se ha convertido en su refugio y donde ha podido encontrar su equilibrio. «Paso totalmente desapercibida, cuando vuelvo tengo la sensación de ser Paula la de siempre, no hay un interés mediático en mí», ha admitido la intérprete. «Mi refugio ha sido mi pueblo, mi casa, porque allí siempre he sentido que todo estaba como siempre. Y eso yo creo que es que la manera que han tenido de vivirlo ha sido muy sana», ha añdido.

En cuanto a su estrellato en redes sociales, Echevarría ha dicho que ocurrió de casualidad. «Con Instagram empecé sin querer, no he tenido nunca Twitter ni Facebook, no he sido de redes sociales, siempre me ha dado mucho miedo, son jardines en donde meterte y hay mucho charco»,ha explicado orgullosa de la comunidad que ha creado. «Ha sido una forma bonita de poder comunicarme con la gente que me sigue», ha finalizado una Paula Echevarría muy sincera mientras ha recalcado que no lleva nada bien el tema de los haters. «No me gusta que me falten al respeto», ha sentenciado.