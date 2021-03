Ya está todo listo en casa de Paula Echevarría para la llegada de su bebé. La actriz y su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, ya cuentan los días para verle la carita a su primer hijo en común y por eso están ultimando los detalles para su nacimiento. A lo largo de estos casi nueve meses de gestación han sido numerosos los regalos que han recibido: ropa, canastilla, enseres personales para el pequeño. Pero faltaba ‘la traca final’: la habitación de Miguel Jr. que ya está preparada.

Preparar la habitación del niño es uno de los momentos más especiales para los futuros papás y Paula se lo ha tomado muy enserio y ha contado con un equipo de profesionales, especialistas en decoración infantil. No es algo nuevo para ella, ya confió en Piccolo Mondo hace trece años cuando esperaba el nacimiento de Daniella y, quedó tan contenta con el resultado, que no ha querido cambiar de firma.

Ha sido ella misma quien ha sucumbido a las peticiones de sus followers, y ahora que lo tiene todo preparado, ha querido enseñar el resultado final con un bonito video en su perfil de Instagram donde, además de mostrar los detalles del cuarto del bebé, también ha querido explayarse en sus explicaciones. Es una it girl, y se debe a sus seguidores. «Aquí está la habitación de mi pequeño…lista para recibirle», comienza diciendo en su mensaje.

La protagonista de ‘Velvet’ está emocionada tras ver cómo ha quedado la habitación de su futuro bebé: «El resultado ME ENCANTA!!! Los muebles, los textiles, la decoración…TODO!. Los tonos (por si en el video no lo apreciáis bien) son verde agua, azul claro y mostaza claro…una combinación muy chula y nada ‘ñoña’», comenta en su post.

«Otra cosa que quiero destacar es el papel…es precioso! Y elegimos este por tres razones, una por los tonos que me encantan, dos porque no es demasiado infantil y otra porque a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo. Espero que os guste! »

Con más de 20 años de experiencia, Piccolo Mondo no solo ha decorado las habitaciones de los dos hijos de Paula Echevarría. También ha entrado en las casas de otros rostros conocidos que han confiado en su buen hacer para vestir las habitaciones de sus retoños. Paloma Cuevas, que incluso se asoció con Susana Gil, creadora de la firma, cumpliendo así uno de sus sueños, contó con el trabajo de la diseñadora, al igual que Blanca Cuesta y Borja Thyssen, Fabiola Martínez y Bertín Osborne o Malena Costa y Mario Suárez. Habitaciones para los más pequeños con un gusto exquisito, digno de revista.