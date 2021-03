A Paula Echevarría le quedan apenas unas se,amas para poder verle la carita a su segundo hijo, Miguel. La actriz ha aprovechado para celebrar junto a sus amigas una baby shower para el pequeño. Una entrañable fiesta que, a pesar de su origen anglosajón, ya ha conseguido convertirse en una costumbre en nuestro país. La propia Paula Echevarría ha compartido imágenes de la fiesta a través de su cuenta de Instagram: «qué suerte de teneros en mi vida, amigas. Os quiero. ¡Gracias por este día!», escribía la asturiana junto a una fotografía en la que mostraba algunos detalles de la fiesta que le habían organizado sus amigas, ya que es tradición que de este tipo de celebraciones se encargue el círculo más cercano de la futura mamá.

Una fiesta en la que no ha faltado de nada: un gran expositor con forma de carrito, osos de peluche, muchos globos y dulces de todo tipo. Se han podido ver letras con el nombre del bebé y una gran tarta. Y es que las amigas de la actriz han hecho un gran despliegue de originalidad e imaginación para esta gran ocasión. De hecho, Paula se ha mostrado muy sorprendida y encantada. La intérprete se encuentra en una de las etapas más felices de vida y no ha dudado en inmortalizar cada uno de los detalles de la jornada, algunos de los cuales ha compartido a través de su perfil de Instagram. No solo ha sido ella la que ha publicado algunas imágenes, sino también alguna de sus amigas, como Alicia Hernández.

Quedan muy pocas semanas para que la asturiana y Miguel Torres se conviertan en padres y están ultimando los detalles para la llegada del bebé. En esta recta final del embarazo hemos podido ver a Paula haciendo algunos preparativos en su nueva casa, tales como la habitación de Miguel, pero se ha mantenido muy activa en todo momento, tanto es así que no ha dejado de practicar deporte y cuidarse.

Con el nacimiento del pequeño Miguel, la intérprete y el exfutbolista ponen el broche de oro a su historia de amor. A pesar de que en un primer momento mantuvieron una relación a distancia con continuas idas y venidas desde Madrid a Málaga y al revés, ahora ambos están instalados en la nueva casa que la asturiana mandó construir cerca de la residencia que compartía con David Bustamante en la localidad de Villafranca del Castillo y de cuya decoración se ha encargado personalmente. Miguel Torres se retiraba del mundo del fútbol en el verano de 2019 y se mudaba definitivamente a Madrid junto a la actriz. En la actualidad, ejerce como comentarista deportivo y sigue adelante con sus proyectos profesionales a la espera del nacimiento de su primer hijo, que le hace mucha ilusión.

Por su parte, Paula sigue muy centrada tanto en su carrera de interpretación como en sus diversos proyectos publicitarios. Después de un tiempo colaborando con varias marcas, en 2019 se lanzaba a la creación de su propia firma de moda, “Space Flamingo”, en la que está muy volcada, aunque ahora es más que probable que se tome un tiempo de descanso para dedicárselo a Miguel, una gran alegría para toda la familia.