Hoy es un día muy especial tanto para Paula Echevarría como David Bustamante. Su hija, Daniella sopla 14 velas este 17 de agosto. Como era de esperar, tanto la actriz como el cantante, han querido rendir homenaje a la joven a través de sus respectivas redes sociales, para así celebrar por todo lo alto esta nueva vuelta al sol de la hija que tienen en común.

Paula ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que refleja la gran sintonía que tiene con la protagonista de la jornada. Además, ha querido dedicarle unas especiales palabras en forma de dedicatoria. “Mi pedazo de sol… La niña de mis ojos…”, ha comenzado diciendo haciendo referencia a uno de los temas más populares de Sebastián Yatra. «¡14 años mi vida! Disfrútalos y vívelos como si no hubiera un mañana, pero siempre con cabeza y sobre todo con corazón. Que la felicidad te acompañe. Te quiero más que a mi vida mi pequeño G*******N”, ha expresado orgullosa.

También, el intérprete de Mi consentida ha querido felicitar a Daniella mediante una fotografía en la que aparecen ambos de lo más sonrientes. “¡Felicidades al amor de vida! ¡Te adoro hija mía! #14Años ¡Verte crecer es lo más increíble que me ha pasado! #TeAmoDaniella”, ha dicho el artista muy emocionado.

A esta publicación, la actriz no ha tardado en reaccionar con un corazón rojo, dejando patente la buena sintonía que tiene con el padre de su hija pese a que tomaron la decisión de tomar caminos separados. Paula y David se conocieron en 2005 y un año después se daban el ‘sí, quiero’. Sin embargo, nada hacía presagiar que una década después, su matrimonio iba a llegar a su fin.

Ambos han rehecho su vida con sus respectivas parejas. Paula Echevarría inició un romance en 2018 con Miguel Torres. Curiosamente ellos ya habían coincidido ocho años antes durante la grabación del videoclip de A contracorriente, de David Bustamante, en 2010. El pasado abril de 2021, la intérprete daba a luz a su segundo hijo, el primero en común con el exfutbolista. Juntos han formado una bonita familia y a través de las redes sociales comparten de vez en cuando cómo es su día a día.

David Bustamante, también ha iniciado una relación sentimental con Yana Olina a quien conoció durante su participación en Bailando con las estrellas. El pasado mes de marzo, el artista felicitaba a la bailarina y se abría en canal en su cuenta de Instagram. «¡Felicidades mi pequeña! Que suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado. Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mi, si no a todo lo que me importa. ¡Eres más que mucho más! Especial y distinta,diferente a lo demás. Hoy celebras tu cumpleaños, pero los que estamos a tu lado, te celebramos a ti», escribió un David Bustamante de lo más enamorado.