Patricia Montero se casa: todos los detalles de su boda en 2023

Este año va de bodas. Después de dos años de pandemia en los que las fiestas han estado más que descartadas, la vuelta a la normalidad no solo ha traído un baby boom entre las influencers, sino una decena de compromisos de amor también. Así, a escasas horas de la boda del hijo de Carmen Borrego y a la espera de que El Litri se de el ‘sí, quiero’, Patricia Montero ha confesado que el enlace para sellar su amor tiene ya fecha en el calendario y será en 2023.

Hace ya cinco años, la pareja protagonizó una pedida de mano bajo el agua, a 12 metros de profundidad. Sin embargo, el embarazo de la actriz y el posterior nacimiento de su segunda hija retrasó sus planes. Meses después comenzó la pandemia y su sueño de vestirse de novia se vio de nuevo truncado. Pero el pasado mes de noviembre, la pareja de actores rememoraron el momento de la pedida a través de las redes sociales e hicieron oficial su intención de retomar la boda. Y es que, desde enero, Patricia y Álex ya están en marcha con los trámites necesarios para su enlace civil y ahora, la intérprete de Yo soy Bea ha confirmado tener fecha para el tan esperado día. Parece que eso de ‘a la tercera va a la vencida’ va a ser verdad. “Sí, sí, sí. Además, ya han quitado las mascarillas y eso era una de las cosas que nosotros teníamos muy claro. Hemos esperado casi 14 años para casarnos. A ver cómo arranca este nuevo año, a ver qué tal esta temporada. Parece que sí, que hay boda”, ha confesado emocionada a los micrófonos.

El lugar y fecha del enlace

Aunque aún está todo en el aire y no han escogido el sitio donde darse el ‘sí, quiero’, la actriz y su pareja han barajado la idea de celebrar la ceremonia en Mallorca: “Cerca del mar seguro. Puede ser Mallorca, puede ser el sur que nos atrapa mucho… Estamos viendo”. Lo que tienen claro es que quieren que sea en verano y, por supuesto, en 2023. “Probablemente junio. No queremos que haga mucho calor. Nos gusta mucho la semana de San Juan, pero ya veremos. Nosotros cambiamos de un día para otro”, ha confesado entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patry Montero (@patrymontero)

La esperada noticia

Después de 14 años de relación y varios intentos de sellar públicamente su amor, parece que Patricia y Álex ya han decidido que de este año no pasa. Una noticia que sus hijas se han tomado de la mejor de las maneras. “Están muy emocionadas. Es una de las cosas que nos hace mucha ilusión a nosotros, que participen en ese momento. Aunque todavía no tenemos claro si va a ser una boda con niños o sin niños, pero las mías sí estarán, ellas y mis sobrinas. Y luego haremos una fiesta para nosotros, porque es una fiesta del amor y los niños la complican un poco”, ha comunicado con ganas de vivir ya el tan esperado momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patry Montero (@patrymontero)

El vestido de novia

Patricia Montero siempre ha destacado por su sencillez, por saber combinar las prendas más básicas de la industria sin perder la elegancia. Y parece que para su boda va a seguir siendo fiel a su estilo. “Muy sencilla. No me veo con demasiadas cosas. No me gustan las bodas tradicionales”, ha confesado. Además, va a ser una boda civil, pues tal y como ha comunicado, no tiene pensado pasar por la iglesia “ni de broma”. Un acontecimiento donde celebrar que tanto ella como su pareja se tienen un cariño inmenso. “Será una boda a través del juzgado y muy sencilla. Si por mi fuera iría en vaqueros, pero la ocasión merece ponerse un poco más mona”, ha sentenciado. Y es que, parece que la idea que la pareja tiene es la de romper las reglas, pues la intérprete de Fuga de cerebros ha pensado, incluso, en ir en bañador: “Estamos en esas, en romper un poco el protocolo y hacer algo realmente divertido y que la gente vaya a pasárselo bien”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patry Montero (@patrymontero)

El menú del convite

Como buena concursante de Masterchef, sería una opción que la actriz o su novio fueran los encargados del menú de la boda, aunque esta ha declinado la oferta de forma rotunda. “Cocina más él que yo. Él realmente es el que cocina de verdad. Él me ha enseñado todo. Yo tuve más suerte en el programa y ya está. Pero es verdad. Cocinar es un arte, es algo muy bonito y yo creo que tienes que estar en ese momento disfrutándolo. Y si estoy de novia no puedo estar de cocinera, disfrutando las dos cosas. No me veo porque yo o me centro en una cosa o me centro en la otra. Creo que no lo vamos a hacer nosotros”, se ha sincerado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patry Montero (@patrymontero)

Y es que, Patricia Montero y Álex Adrover se han convertido en el tándem perfecto del panorama nacional. No es ningún secreto el amor que ambos se profesan y, después de tantos años, parece que su romance va más viento en popa que nunca. “La sinceridad, o sea, ser muy honestos y muy sinceros y en todo momento decir lo que piensas y cómo te has sentido. Nosotros somos muy de eso y sobre todo, nos amamos por encima de todo. Hay una cosa que es el amor y es es real. No sé lo que te pueda traer una persona, sino que es que nos queremos mucho y realmente nos queremos y nos valoramos. O sea, yo le admiro como persona, como persona, como padre, como como pareja, como amigo, como compañero de trabajo, que ahora somos socios de una empresa y trabajamos juntos todo el día, o sea que es como que nos admiramos por encima de todo y nos respetamos y eso creo que es lo más, lo más importante”, ha sentenciado la intérprete de Yo soy Bea, demostrando, una vez más, que ha logrado encontrar al amor de su vida.