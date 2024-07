El paso definitivo de Tamara Falcó e Iñigo Onieva para convertirse en padres

Un año después de pasar por el altar, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han tomado una de las decisiones más importantes de su relación. Por todos es sabido el deseo que ambos tienen de convertirse en padres, y aunque la marquesa de Griñón siempre se ha mostrado esperanzadora de poder quedarse embarazada de forma natural, lo cierto es que el matrimonio habría recurrido a la ciencia para poder conseguirlo más pronto que tarde.

Así lo ha informado la periodista Lorena Vázquez en el plató del programa Y ahora Sonsoles, asegurando que habrían acudido, hace tan solo unos días, a una reputada clínica de fertilidad y reproducción asistida ubicada en una de las zonas más prestigiosas de Barcelona. Un viaje express que, según el espacio televisivo de Atresmedia, habrían querido llevar en secreto, intentando no dejar rastro de sus movimientos ante el foco mediático. De hecho, en sus redes sociales, no han compartido ningún tipo de contenido de su estancia en la Ciudad Condal, algo que no suele ser habitual en ellos cada vez que deciden viajar, un hobbie que realizan muy a menudo.

La periodista Lorena Vázquez en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

«Esta visita a Barcelona se produjo el pasado jueves. Además hay varios testigos presenciales de este viaje. Van a un centro especializado, de los más punteros en España para ayudar a parejas que quieren convertirse en padres en un futuro cercano. Tamara Falcó e Iñigo Onieva hicieron todo lo posible para no ser cazados por los periodistas. Intentaron que el viaje fuera de una manera muy discreta para no llamar la atención, pero al final en una clínica, entrando y saliendo, les ve mucha gente en la sala de espera», matiza la periodista en el espacio televisivo mencionado.

«Sabemos que han depositado su confianza en uno de los centros que tienen más avances del país y que están muy ilusionados. Sí que es cierto que en un principio habían confiado en que de manera natural pudieran convertirse en padres pronto, y parece ser que ahora mismo recurren a la ciencia y depositan su fe en la ciencia», añadía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

Hasta ahora, lo único que había trascendido es que la hija de Isabel Preysler había recurrido a una clínica católica llamada Fertilitas, que utiliza una medicina reproductiva no invasiva para poder acelerar el proceso de embarazo. «Normalmente el procedimiento es mirar todos los días el ciclo menstrual y el moco cervical, para ver cuando es el mejor momento ovulatorio. Pero como bien se dice no es en sí una técnica de reproducción», comentaba hace tan solo unas semanas Yosu Franco, embriólogo del Hospital Ruber Internacional que entró en directo en el programa presentado por Sonsoles Ónega cuando salió la noticia.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ya que están completamente volcados con uno de los momentos más altos de sus carreras profesionales. Mientras que Iñigo ha abierto un restaurante en pleno centro de la capital, Tamara se ha incorporado al jurado de Got Talent, aumentado así su trayectoria en la pequeña pantalla.