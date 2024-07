Tamara Falcó e Iñigo Onieva salen por separado de su viaje de aniversario

Ha pasado un año desde que Tamara Falcó e Iñigo Onieva sellaban su amor, pasando por el altar, en una ceremonia que reunió a más de 400 invitados en el palacio de El Rincón. Como no podía ser de otra manera, su enlace matrimonial acaparó gran parte de la atención mediática y, ahora, 365 días después, la pareja ha decidido celebrar su primer aniversario de casados de la mejor de las maneras: con un romántico viaje a París.

Pese a que podían haber compartido algún que otro especial momento en sus redes sociales, la marquesa de Griñón y su esposo han optado por la máxima discreción posible durante su estancia. De hecho, han querido jugar al despiste publicando diferentes stories que simulaban que continuaban con su rutina en Madrid. No obstante, las cámaras de Gtres han podido captar unas imágenes que confirman que ya estarían de vuelta, aunque su aterrizaje en la capital no lo han hecho de forma conjunta.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva en su preboda en Madrid. (Foto: Gtres)

Tal y como se puede ver en las imágenes trascendidas, Tamara Falcó es recogida por un coche privado en una de las zonas exclusivas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se sube al automóvil en compañía de una trabajadora y se desplazan hasta otra zona de las instalaciones aéreas donde, minutos después, recogen a Iñigo Onieva. Aunque se desconoce el motivo por el que no han salido por la misma zona, el vídeo deja entrever que la hija de Isabel Preysler habría optado por un viaje en modo premium que el empresario ha preferido no disfrutar, eligiendo un billete en turista.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva en Madrid. (Foto: Gtres)

Según la revista Semana, la aristócrata y su marido se han hospedado en un lujoso hotel de la ciudad del amor ubicado muy cerca de la emblemática Torre Eiffel. Además, este mismo medio ha aclarado la duración de su significativa escapada, la cual abarca tan solo tres días: desde el pasado domingo hasta este martes, 9 de julio.

Hace balance, un año después

Al mismo tiempo que ha salido a la luz este viaje a la capital francesa, Tamara Falcó también ha hablado en exclusiva con ¡Hola! para hacer balance de su primer año como esposa de Iñigo Onieva: «Es verdad que, al final, nuestro noviazgo no había sido un camino de rosas. Entiendo perfectamente que mucha gente no creyera en lo nuestro, pero es verdad que el sacramento está ejerciendo, está haciendo su labor y nos ha hecho crecer durante este año muchísimo. […] Hemos crecido juntos como pareja. Es verdad que el Señor no nos ha bendecido con niños, pero si lo hubiera hecho desde el principio, quizá no nos habríamos conocido tanto como pareja. Ahora mismo, estamos en un sitio muchísimo mejor», explicaba.

Por otro lado, recordaba algunas de las anécdotas más significativas del gran día: «Recuerdo que cuando me cambié de vestido para entrar con Íñigo tras la cena, la música terminó mucho antes de que termináramos de dar la vuelta, e hicimos casi todo el recorrido sin música, pero nos dio igual porque estábamos tan contentos», comentaba.