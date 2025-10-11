El papel clave de Paloma Rocasolano tras conocerse la ruptura de Telma Ortiz

El divorcio de Telma Ortiz y el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar ha sacudido los cimientos de la crónica social. Después de seis años juntos y una hija en común, parece que las desavenencias económicas terminaban pasándoles factura en el matrimonio. De hecho, ha derivado en un delicado conflicto legal en torno a la exclusiva propiedad que compartían en La Moraleja. Un chalé, cuyo alquiler llegaba a los 5.000 euros mensuales, y con unos gastos que asumía casi en su totalidad Ortiz. Por otro lado, fuentes cercanas han dejado entrever que el abogado mantenía un estilo de vida por encima de sus posibilidades y que no era capaz de costear. Eso generaba profundas fricciones entre ambos, que les llevaba tomar la drástica decisión de separarse.

Telma Ortiz en un evento. (Foto: Gtres)

Un punto de inflexión habría sido también la publicación del libro de Bonnar, El cuarto poder, y que ella no habría respaldado. Sin embargo, nada se compara con el problema que han tenido con la vivienda que compartían y que estaba a nombre de los dos. Después de que los arrendadores descubriesen que la vivienda había sido desocupada sin previo aviso, pusieron en marcha una orden desahucio por una deuda que supera los 25.000 euros.

Robert Gavin Bonnar y Telma Ortiz en un acto. (Foto: Gtres)

Una etapa muy complicada para Ortiz, donde ha encontrado en su madre un pilar fundamental. De hecho, tras el divorcio Telma tomaba la decisión de trasladarse a una de las propiedades de su madre junto a sus dos hijas. Así, se convertía en el mejor refugio en medio del gran caos que asola su vida, lo que también ha permitido a las pequeñas seguir adelante sin mayor problema.

Y es que a pesar de que Paloma ha comenzado una nueva vida junto a su actual pareja, Marcus Brandler, en Murcia, jamás ha dejado de estar pendiente de sus hijas y nietas, a las que está muy unida. De hecho, como toda abuela orgullosa, ha estado presente en algunos de los eventos más relevantes en la vida de Leonor; por ejemplo, durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Paloma Rocasolano, en un evento oficial. (Foto: Gtres)

Tampoco sabemos cómo ha recibido Letizia esta noticia, aunque no cabe duda de que mantiene una gran relación con su hermana. Actualmente, y mientras ella sigue completamente volcada con sus labores institucionales, Telma ha comenzado una nueva etapa como asesora en la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. De hecho, desde su entorno aseguran que hacen tiempo que no la veían tan ilusionada y tan feliz.