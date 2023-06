Las últimas (y emotivas) palabras de Kiko Matamoros a Marta López antes de darse el «sí, quiero»

Tan solo quedan unos minutos para que Kiko Matamoros y Marta López Álamo se den el «sí, quiero», y sin embargo, el colaborador de Sálvame no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicar un tierno mensaje a su futura esposa a través de redes sociales. La influencer se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la vida del tertuliano, motivo por el que éste no ha dudado ni un segundo a la hora de pasar por el altar con ella y poner así el broche de oro a una historia de amor de cuatro años de duración.

Es por ello que, a primera hora de esta mañana el padre de Laura Matamoros ha hecho uso de su cuenta de Instagram para mandar un mensaje previo a la ceremonia nupcial a su compañera de vida junto a una imagen de archivo de ambos: «Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. Benedetti», comenzaba explicando, para después entrar en detalles con una dedicatoria clara: «Hoy culmino mi boda cuatro años y tres meses de felicidad y complicidad absoluta con una mujer extraordinaria. Gracias por haber llegado a mi vida @martalopezalamo», concluía, visiblemente conmocionado y dispuesto a hacer frente a una de las situaciones más importantes de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Matamoros – OFICIAL (@kiko_matamoros)

Como no podía ser de otra manera, la creadora de contenido también ha querido reaccionar a las emotivas palabras de su novio por medio de un comentario: «Te amo tanto ❤️», zanjaba, sumándose a la oleada de «me gusta» y de comentarios por parte de distintos rostros conocidos deseando todo lo mejor a la pareja en esta nueva etapa de sus vidas.

No obstante, podría decirse que los últimos días no han sido en absoluto sencillos para los novios. Cuando estaban inmersos en los preparativos por la recta final de su enlace, Marta López optaba por mostrar a los lectores de Lecturas su traje nupcial. Un diseño de lo más especial a la par que elegante confeccionado por Yolancris que era eclipsado por la entrevista que Makoke otorgaba a la revista mencionada, esperando que el que fuera su compañera de vida «no mienta esta vez» del mismo modo que hizo en el día de su boda. Es por ello que la influencer pasaba a un segundo plano pese a estar ataviada con su vestido de novia, algo que no sentaba nada bien a su pareja que incluso optaba por ausentarse del plató de Sálvame en los últimos días para no hablar sobre el asunto, poniéndose después en contacto por vía telefónica con su programa para mostrar su descontento al considerar que la que fuera su esposa sigue siendo famosa a costa de hablar de él, llegando incluso a opacar a su actual novia ahora que está a punto de celebrar una fecha tan señalada.