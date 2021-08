El Padre Ángel desvela cómo están Isabel Preysler y Tamara Falcó tras la muerte de Beatriz Arrastia

El Padre Ángel es una de las personas más allegadas a la familia Preysler. Además de haber estado junto a ellos en momentos muy felices, como la boda de Julio José Iglesias y Charisse Verhaert -ya divorciados-, el sacerdote les ha acompañado también en los momentos más duros. Fue uno de los pocos que estuvo al lado de Isabel Preysler al poco de fallecer su madre, Beatriz Arrastia, el pasado fin de semana y, por eso, conoce de buena mano cómo se encuentran en estos momentos tan difíciles.

Este martes, ha sido uno de los asistentes a la XVI edición de los Galardones La Alcazaba, donde ha destacado de ellas su “fuerza espiritual” y sus ganas constantes de salir adelante y, aunque prefiere mantenerse al margen de las polémicas sentimentales de la marquesa de Griñón, aclara lo que quiere y admira tanto a la filipina como a su hija.

Al no haber trascendido muchos detalles sobre cómo fue el último adiós de Beatriz, a quien parte de sus familiares despidieron a través de una misa que se realizó por Zoom, son los más cercanos a ellos quienes pueden aportar información. El Padre Ángel, por ejemplo, ha dejado claro que todos ellos «son muy fuertes», destacando además que «interiormente tienen mucha fuerza espiritual y esto siempre te ayuda a seguir adelante». De hecho, es de sobra conocido que tanto Tamara Falcó como su abuela tenían en común su fe. Con esto, el clérigo no quiere decir que solo tengan fortaleza aquellos que creen en Dios. «No solo los creyentes son fuertes, también los que no creen son fuerte», ha matizado.

Además de la pérdida de su abuela, Tamara Falcó está viviendo también un mal momento debido a los rumores que apuntan a que su pareja, Íñigo Onieva, podría haberle sido infiel. Unas especulaciones sobre las que el Padre Ángel prefiere no opinar ya que no le corresponde a él hablar sobre el tema, «yo no soy el portavoz de la familia, soy amigo de ellos, los quiero y me quieren», ha dicho.

Lo cierto es de momento la marquesa de Griñón está centrada en su familia y en superar la muerte de su abuela. Desde entonces, apenas se ha pronunciado una vez a través de las redes sociales y precisamente para recordar a esa mujer que tanto le dio. «Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas», comenzaba escribiendo. «Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño. Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor», desvelaba, definiendo a su abuela como una mujer «constante, paciente, con una fe incorruptible». «Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va cuidar desde el cielo. A mí y a todos», aseguraba, rota de dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)



A pesar de esa fe, la hermana de Enrique Iglesias no podía confesar que «aún así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así. Love you always Bebita mía», terminaba.