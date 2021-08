El pasado 22 de agosto la madre de Isabel Preysler, Beatriz Arrastia fallecía a los 98 años, tal y como dio a conocer ‘ABC’. Siempre fue una mujer muy discreta pese a pertenecer a una de las sagas familiares más conocidas de nuestro país. 7 días después, su nieta, Tamara Falcó y con quien tenía un gran vínculo ha querido compartir con su más de un millón de seguidores un bonito recuerdo con este miembro de la familia tan especial para ella. La marquesa de Griñón ha publicado un ‘post’ que la ha transportado de inmediato a su infancia, ya que en la instantánea aparece con Beba -como la llamaba cariñosamente- cuando tan solo era una niña.

Además, Tamara ha querido plasmar sus sentimientos en un escrito muy emotivo. “Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas. Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño”, ha comenzado diciendo. “Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor. Era constante, paciente, con una fe incorruptible. Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va a cuidar desde el cielo. A mi y a todos”, ha añadido apenada.

La colaboradora de ‘El hormiguero’ ha confesado también que “aún así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así”. “Love you always Bebita mía”, ha sentenciado con tristeza.

Fue en ‘Volverte a ver’, formato presentado por Carlos Sobera donde Beatriz se dejó ver por primera vez en un plató de televisión, muy entrañable e ilusionada. Además, habló de su hija Isabel con mucho cariño. “Es maravillosa, vale su peso en oro”, dijo orgullosa. También expresó que “mis nietos son maravillosos. No te puedes imaginar el cariño que les tengo. Ese cariño tan importante en la vida que me sale del alma. De pequeños el más travieso era Enrique. Julio no lo era tanto, pero ya de mayor es otra cosa. A Tamara hay que admirarla, ha montado un negocio que da gusto”.

Mientras Tamara vive este doloroso duelo, tiene a su lado a su chico, Íñigo Onieva, con quien hace un año aproximadamente empezó a salir. Pese a los rumores de crisis en su relación, la pareja ha demostrado que están en un buen momento. Sin ir más lejos, durante la noche del sábado disfrutaron de una agradable velada entre amigos. “Familia”, escribió el ingeniero en una imagen en la que aparece junto a la jueza de ‘El Desafío’.