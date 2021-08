La familia Preysler vive uno de sus momentos más difíciles. Este domingo, la madre de Isabel Preysler, Beatriz Arrastia fallecía en el domicilio familiar en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, donde residía desde que se trasladara desde Filipinas tras quedarse viuda. Al poco de conocerse la noticia, eran varios los rostros que se acercaban hasta la casa de la socialité para acompañarla tanto a ella como el resto del clan en este difícil momento, sin embargo, por ahora, no se han revelado datos en torno al fallecimiento de la matriarca del clan.

Una triste noticia para la familia, que sentía un profundo respeto y admiración por Betty, como cariñosamente la llamaban en su círculo más íntimo. A pesar de que por el momento no han trascendido detalles sobre cómo será la despedida a la abuela de Tamara Falcó, algunos de los miembros de su familia, aquellos que no viven en España y no han podido darle el último adiós en persona, han querido rendirle un pequeño homenaje a través de la red.

Ha sido una de sus sobrinas, Joanna, quien ha ayudado a la hora de difundir este bonito homenaje. Ella ha sido además una de las primeras en recordar a la madre de Isabel Preysler a través de su perfil de Instagram con una serie de imágenes de Betty y una significativa convocatoria: “mi preciosa Beba. Te querré siempre y siempre te echaré de menos. Muchas gracias por hacerme sentir tu amor siempre. Beatriz “Betty” Arrastia Preysler 28 de marzo de 1923 – 22 de agosto de 2021”, ha escrito en sus redes sociales.

Residente en Manila, Joanna es la sobrina de Isabel Preysler, hija de su hermano Enrique, que falleció a los 25 años cuando inhaló monóxido de carbono de manera accidental por la mala combustión de una estufa en un hotel de Hong Kong.

Joanna ha sido la encargada de difundir una videollamada a la que se han unido más de cien personas para recordar a la abuela de Enrique Iglesias. Un encuentro virtual en el que el padre Armand Tangi ha sido el responsable de pronunciar la misa virtual en recuerdo de Betty y a la que han asistido varios miembros de su familia. A pesar de que no se ha visto ni a Isabel ni a ninguno de sus nietos, sí que ha llamado la atención que una de las conexiones estaba a nombre de ‘Jacinta’ que, curiosamente, es el nombre de una de las perritas de Tamara Falcó. Aunque no es posible saber si detrás de la conexión se encontraba la marquesa de Griñón, lo cierto es que no es ningún secreto que Tamara sentía una profunda devoción por su abuela y que además, su fe es fuerte, por lo que no sería extraño que haya querido participar en esta primera novena en recuerdo por Betty -está prevista una segunda-.

Al margen de la tradicional Eucaristía, se han llevado a cabo una serie de oraciones en homenaje a la madre de Isabel Preysler. Oraciones mediante las cuales los asistentes han encomendado el alma de Betty a Dios y han dado las gracias por todos estos años en los que han disfrutado de su compañía, entre otras cosas. Al final la misa, algunos de los asistentes se han quedado por un breve espacio de tiempo y han estado conversando sobre cómo fueron los últimos días de Betty.

Una de las primas de Isabel Preysler ha comentado que pudo hablar con ella casi hasta el final pero que ya en los últimos tres días de vida no habló y que falleció descansando, mientras dormía. Por ahora no se sabe cómo tiene previsto la familia organizar la despedida de Betty a mayor escala, pero lo más importante es que están recibiendo numerosas muestras de cariño y apoyo de su círculo más íntimo.