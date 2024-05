Sabemos quién está detrás de la llamada que recibió Pablo Urdangarin tras su último partido

Pablo Urdangarin se ha convertido en uno de los protagonistas de este fin de semana a raíz del momento que ha vivido durante su último partido. El Fraikin Granollers se ha enfrentado al TM Benidorm en Barcelona y el jugador ha estado respaldado por su familia política. Tal y como ha avanzado este diario en exclusiva, su madre se encontraba en Lanzarote junto a Alexia de Grecia, por eso no ha podido asistir.

La hermana del Rey Felipe no ha sido la única ausencia. Johanna Zott, quien mantiene una relación sentimental estable con Pablo, está estudiando en Múnich con una beca erasmus y tampoco ha podido presentarse durante el partido. En cambio, el hijo de Iñaki Urdangarin ha podido hablar con ella al terminar porque su hermana le ha pasado el teléfono.

Pablo Urdangarin, hablando por teléfono con su novia. (Foto: Gtres)

Pablo está completamente integrado en la familia Zott. Los padres y la hermana de Johanna han ido a verle jugar y en un momento dado le han ayudado a hablar con ella. Urdangarin se ha acercado el móvil a la oreja para poder hablar, pues el ruido del estadio le impedía escuchar a su novia. Más adelante ha abandonado el complejo deportivo y ha atendido a la prensa.

Pablo Urdangarin habla de Johanna Zott

La separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin hizo que el joven se convirtiera en portavoz de su familia. Pablo siempre se ha mostrado amable con los medios y en esta ocasión ha vuelto a demostrar su simpatía, aunque ha dejado claro que no va a pronunciarse sobre temas familiares.

Lo primero que ha hecho ha sido recalcar que tanto él como sus compañeros están «muy contentos» con el resultado que han conseguido durante el último campeonato, han quedado terceros. Más adelante ha admitido que le gustaría ver a su novia pronto, pero no sabe cuándo llegará el momento. «Ya lo veremos, esperemos que sí», ha declarado delante de los micrófonos de a agencia Gtres.

La infanta Crisina con Johanna Zott. (Foto: Gtres)

El hijo de la infanta prefiere no entrar en detalles familiares, por eso se ha blindado ante tres temas: Ainhoa Armentia, Victoria Federia e Irene Urdangarin. Ha decidido no contestar a ninguna pregunta sobre ellas porque prefiere mantenerse al margen de cualquier revuelo. «Espero que me entendáis», ha contestado con una sonrisa.

Pablo Urdangarin protege a su familia

«Prefiero no comentar temas familiares, no tengo nada que decir». Esas han sido las palabras de Pablo Urdanharin cuando ha escuchado el nombre de Juan Urquijo, novio de su hermana Irene. Durante los últimos años ha aprendido a controlar los tiempos, sabe cuáles son las líneas que no debe cruzar y no quiere verse salpicado por ningún conflicto.

Pablo Urdangarin, durante su último partido. (Foto: Gtres)

El primo de la princesa Leonor está centrado en su carrera deportiva. Es consciente de que el peso de sus apellidos puede jugar en su contra, por eso se esfuerza para demostrar que se merece pertenecer al Fraikin Granollers.

Johanna Zott le acompaña siempre que puede, pero ella también se ha focalizado en su futuro. Está estudiando medicina en Alemania y no ha podido estar durante el último partido, pero sus padres se han acercado hasta allí para darle ánimos.