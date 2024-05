La infanta Cristina se vuelve a escapar a Lanzarote con Alexia de Grecia

La infanta Cristina ha visitado a su prima Alexia de Grecia en Lanzarote. La hija del rey Constantino tuvo que vender la casa que tenía en la isla hace unos meses, pero continúa muy unida a la zona. Sus reuniones con la herma de Felipe VI son habituales, de hecho se dejaron ver juntas el pasado mes de febrero disfrutando de los carnavales de Las Palmas. Entre ellas hay una conexión especial y han estado juntas en el restaurante La bodega de Uga.

La infanta Cristina, Alexia de Grecia y un grupo de amigos estuvieron disfrutado de la gastronomía local en uno de los establecimientos más populares de Lanzarote. Ya han pasado por aquí otros rostros conocidos como el actor Álvaro Morte (La casa de papel) o la actriz Ana Duato. Según las últimas reseñas, el precio medio por persona ronda los 50 euros y la carne tiene muy buena fama, aunque también hay pescado e incluso platos veganos.

Alexia de Grecia estuvo viviendo un tiempo en Barcelona, igual que su prima doña Cristina. Sin embargo, en 2003 se mudó a Lanzarote con su familia y allí ha llevado una vida completamente tranquila y alejada del foco mediático.

Hay que subrayar otro dato. Iñaki Urdangarin, ex marido de la infanta Cristina, ha tenido problemas con la justicia y Carlos Morales, esposo de Alexia de Grecia, también. El arquitecto fue investigado en 2009 por el caso Unión, una trama relacionada con la presunta corrupción urbanística de Lanzarote.

El el diario Lancelot asegura que el pasado sábado estuvo en el restaurante Cangrejo Rojo, situado en el Varadero de Puerto del Carmen. La infanta y dos de sus hijos llegaron alrededor de las 20:00 horas y estuvieron hasta las 00:00. Entre los platos que degustaron se encuentra una ración de croquetas y un entrecot a la piedra.

La infanta Cristina, muy unida a su familia

La infanta Cristina está viviendo fuera de España, pero siempre que encuentra un hueco en su agenda viaja a nuestro país. Este diario sabe que ha pasado unos días con su prima en Lanzarote y unos amigos en común, pero es habitual verla en España, sobre todo en Barcelona, donde reside su hijo Pablo Urdangarin. El joven jugador de balonmano está muy centrado en su carrera y tiene un nuevo partido este fin de semana.

El último encuentro del que se tiene constancia entre doña Cristina y Alexia de Grecia data del pasado mes de febrero. Estuvieron viendo las carrozas del carnaval desde la calle Albareda y se mostraron muy relajadas durante todo el desfile. La hija de Constantino de Grecia está completamente integrada y también protege al máximo a su familia, igual que la infanta. Alexia tiene cuatro hijos. Otro dato en común con su prima.

Alexia de Grecia ha vendido su casa

Alexia de Grecia y su marido, el arquitecto Carlos Morales, estuvieron en un notario hace unos meses para formalizar la venta de la casa familiar, un formidable chalé inspirado en la construcción tradicional canaria que está situado en el municipal de Yaiza.

El Registro de la Propiedad explica que al citado inmueble no le falta ningún detalle: tiene dos salones de juegos, gimnasio, dos piscinas, una sala de masajes, varias habitaciones y tres trasteros. ¿Lo mejor? Sus vistas: está orientado al puerto.

De momento se desconoce el motivo de la nueva visita de la infanta Cristina a Lanzarote, pero esta escapada sirve para confirmar la buena conexión que hay entre la hermana del Rey y la princesa Alexia.

En unas declaraciones que recoge Vanity Fair, Alexia de Grecia recuerda la etapa en la que coincidió con Cristina de Borbón en Barcelona. «No llegamos a vivir juntas porque no surgió, no porque no hubiéramos querido. Ella residía con una amiga y yo con otra, pero nos veíamos muchísimo. Fue una muy buena época». Por suerte, esta relación sigue intacta.