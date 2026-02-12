Pablo Motos celebra este 2026 dos décadas al frente de su programa de televisión. El presentador, cada noche de lunes a jueves, trata de acercar al público a famosos de todo el mundo y que conozcan su lado más humano. Sin embargo, el conductor de El Hormiguero desde hace años tiene un nombre propio que supone que su vida personal -que ha tratado de blindar al máximo-, cada vez tenga más interés. Pese a que siempre ha optado por proteger al máximo, sobre todo, su vida sentimental, en su último programa no ha dudado en hablar de la mujer de su vida, Laura Llopis, a la que conoció en las inmediaciones de Atresmedia.

Pablo Motos habla de su pasado sentimental

Hasta ahora, solo era conocido que Motos había tenido una historia de amor. Sin embargo, el presentador, y bajo la atenta mirada de Ana Milán, ha desvelado que ha tenido «dos relaciones largas y seis relaciones de corta duración». Además, ha lanzado un consejo sobre las personas que actualmente tienen una relación sentimental y que aún tienen contacto con un ex: «El ex, para la pareja actual, cuando menos exista, mejor para ti. Cuando me separé, lo primero que sentí, sin rodeos, fue una sensación de liberación. Me quité un peso de encima. También sientes bastante culpabilidad y un poco de fracaso», ha confesado el presentador, que ha hablado abiertamente sobre un amor fallido.

Pablo Motos y Laura Llopis. (Foto: Gtres)

Ha sido entonces cuando Motos no ha dudado en hablar de Laura Llopis, con la que comparte su vida desde hace más de tres décadas -incluso antes de que presentara El Hormiguero: «Mi mujer es mucho mejor que yo en todo, es mejor persona, es más culta. Ella es coordinadora de guiones y tiene dos hijas guapísimas». Por primera vez, el presentador ha hecho una referencia a las hijas de su mujer, a las que ha visto crecer, de las que hablado y de las que ha dicho que trabajan junto a él: «Una está en atrezzo, que es el trabajo más duro del programa, yo creo, porque los de atrezzo tienen que construir todo lo que ves cada día en El Hormiguero, y la otra es guionista. Son dos chicas con muchísimo talento y, sobre todo, son muy buenas personas».

Pablo Motos y Laura Llopis. (Foto: Gtres)

Así fue su boda

La llegada de Laura a la vida de Pablo marcó un antes y un después. Pese a que el presentador ya había compartido su vida con otras mujeres, lo cierto es que con Llopis se decidió a dar un paso más: casarse. Una celebración que se filtró pese a que trataron de llevarla en secreto por la exposición mediática: «Fuimos mi mujer y yo, su familia y la mía. Fue una cosa discreta. Nos casamos en secreto, no me apetecía montar un sarao. En el juzgado me metieron por detrás, fuimos por unas habitaciones muy raras y me llevaron a la parte de arriba. Nos comimos una paella, bebimos y nos fuimos a casa».