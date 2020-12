José Ortega Cano está de celebración y se encuentra pletórico. El torero cumple 66 años y para festejarlo se ha ido a dar un homenaje gastronómico a un restaurante madrileño. Lo ha hecho en la mejor compañía posible, la de su mujer, Ana María Aldón y la del hijo que ambos comparten. Son varios los frentes abiertos que siempre planean sobre la familia Ortega, pero esta vez el exmarido de Rocío Jurado no ha tenido problemas en capearlos uno por uno. Con mucha educación y muy dicharachero, el maestro ha explicado cómo van a ser sus Navidades, cómo está la relación con Michu después de su polémica entrevista, así como otras muchas cosas.

José Ortega Cano cuenta que le han felicitado sus hijos, incluido José Fernando: «¡Sí! Esta mañana hemos tenido una videollamada muy bonita», admitía el diestro. El hermano de Gloria Camila se recupera desde hace tres años en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos, en Madrid. Allí se recupera de sus adicciones y se sana mentalmente. Su familia siempre le ha cuidado y protegido muchísimo, pero la gran pena es que no han podido disfrutar de él apenas porque tiene los permisos para salir muy reducidos.

Al poco contacto con sus seres queridos hay que sumarle las restricciones por la pandemia de COVID-19, que dificultan más todavía las reuniones familiares. No obstante, Ortega Cano está ilusionado porque va a poder verle esta Navidad: «Con lo del coronavirus está más complicado que otra cosa reunirnos, pero lo voy a intentar. Creo que hay una visita en estos días y aunque no nos podamos tocar, pero nos veremos a través de un cristal», asegura. Como deseo de cumpleaños, Ortega pide que «la vida me siga ayudando como hasta ahora y que la suerte nos acompañe a todos».

Un tema más escabroso con el que le ha tocado lidiar ha sido el de Michu. La novia de su hijo hizo una entrevista hace algunos días en las que criticaba duramente a la familia de José Fernando. La joven aseguraba que Ortega Cano es el único de la familia que le ayuda, y que lo hace incluso a espaldas de su mujer, Ana María Aldón, y de su hija. El marido de Ana María Aldón habla de ella con cariño y con mucho cuidado: «Sí me ha felicitado. Ella y yo mantenemos comunicación. Ha rectificado un poquito, pero en fin, a veces todos tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos».

Se refiere Ortega Cano a las duras acusaciones vertidas sobre su otra hija, Gloria Camila Ortega. Michu la acusa de no preocuparse de su hermano ni de su sobrina. Cuenta que la pidió 200 euros «para comer» y que no se los prestó. La colombiana se ha defendido con uñas y dientes: «¡No entiendo cómo puede ser tan mentirosa y tan sinvergüenza! Como no trabaja ni busca trabajo, pues la vía fácil. Cuando María (Michu) ha venido a Madrid se ha quedado en mi casa, le hemos comprado ropa a la niña porque ha venido sin maleta y sin ropa, le hemos llevado a comer, le hemos dado paseos mientras ella se iba de fiesta». Gloria asegura que su cuñada y su sobrina no están nada desatendidas: «A mí me hace videollamadas, hablamos con la niña, le hemos dado dinero para una compra, ahora quiere una polaroid y también se la hemos comprado, a la niña la hemos comprado una moto, no sé…», sentenció.

Da la sensación de que las aguas bajan un tanto revueltas, pero Ortega Cano no quiere que nadie le amargue el cumpleaños. Él va a ir a ver a su hijo pronto y estas fechas las va a pasar en compañía de su mujer e hijo. Lo demás es menos importante.