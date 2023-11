Ortega Cano cambia el toreo por el fútbol: este es el motivo

José Ortega Cano ha cambiado el toreo por el fútbol. Al menos, por un tiempo limitado. Ha sido este lunes cuando el diestro ha reaparecido públicamente para presentar la XXXI edición del partido solitario Artistas vs. Famosos que, organizado por Ricky Castellanos a favor de la Fundación Ráiles, tendrá lugar el próximo día 30 de diciembre en el Cívitas Metropolitano, el recinto deportivo propiedad del Club Atlético de Madrid, en Madrid. La presentación del evento se ha celebrado en la sede de Eurocaja Rural, en Toledo, que será este año una de las entidades colaboradoras de la cita deportiva.

Dicha fundación, cabe recordar, trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y es reconocida por su alta capacidad para construir espacios de transformación social, justos y solidarios; en los que «la plena ciudadanía y la vida digna y de calidad de estas personas, se hacen realidad».

José Ortega Cano en un evento en Madrid / Gtres

José Ortega Cano será, junto a otros rostros conocidos como el cantaor Israel Fernández, Luis Cobos, el torero Gonzalo Caballero, el ex futbolista Luis Milla, el actor Sergio Olmos o el periodista Jesús Álvarez; uno de los que dispute este partido de fútbol. Lo hará con el número treinta y tres a su espalda y «muy ilusionado», en sus propias palabras. El viudo de Rocío Jurado ha avisado durante la presentación del evento que «no solo lo voy a jugar, también quiero meter un gol».

Este año, como novedad, también jugarán mujeres. Entre ellas, Emma Suárez, Cayetana Guillén Cuervo, Raquel Perera o Carla Pereyra, mujer de Diego Pablo Simeone, el actual entrenador del club antes citado. Asimismo, tal como ha informado Álvarez, antes de que se dispute este partido, tendrá lugar otro «muy interesante» de viejas leyendas del Real Madrid, Atlético de Madrid y F.C. Barcelona, que contará con futbolistas como Fernando Torres o Juanfran.

José Ortega Cano en la presentación de ‘Artistas vs Famosos’ / Gtres

Un momento clave para Ortega Cano

La reaparición de José Ortega Cano se produce apenas unas horas después de que la que fuera su pareja sentimental hasta octubre de 2022, Ana María Aldón; haya dado todos los detalles acerca de su pedida de mano con Eladio, el empresario gallego que ha conquistado el corazón de la diseñadora. «Esto ya no es de boca. Anoche comenzó un compromiso firme, serio», desveló la colaboradora de Fiesta, el programa de Telecinco a los mandos de Emma García. «No me lo esperaba, estaba en pijama cuando, de repente, aparece una botella de champán con dos copas. Suena de fondo a Enrique Iglesias, ‘Nunca te olvidaré», comenzó explicando la modista.

Ana María Aldón en el programa ‘Fiesta’ / Telecinco

Fue en ese momento en el que Ana María se encontró con una caja que contenía su anillo de compromiso. «Me dijo que me callara y me dijo ‘mira detrás tuyo. Empecé a temblar, no sabía reaccionar, solo podría reírme, no podía articular palabra», comentaba. Entonces era cuando Emma García la comparaba a cuando Eladio entró en directo a hacerle la primera petición.