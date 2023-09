Oriana Marzoli huye de España tras su escándalo en ‘GH VIP’ y anuncia medidas legales

Cuando Gran Hermano VIP confirmó que iba a contar con la participación de Oriana Marzoli, el público en seguida empezó a especular con el tiempo que tardaría en abandonar el concurso. Las sospechas se han hecho realidad, pero hay dos versiones completamente contrarias de este suceso. Zeppelin TV, la productora del famoso reality, asegura que Oriana ha dejado la casa de Guadalix de la Sierra por su propia voluntad. Sin embargo, la modelo insiste en que estas acusaciones son falsas y asegura que demandará a todo el que dé veracidad a las mismas. En mitad de este revuelo, ha huido de España para reencontrarse con su novio.

Daniele Dal Moro, pareja de Oriana, le hizo una visita durante su participación en el programa y a partir de ese momento todo cambio. La audiencia empezó a especular con el tipo de relación que mantenían, por ese motivo los responsables de Gran Hermano VIP se pusieron en contacto con su representante. Daniele asegura que le han ofrecido ayuda psicológica y lejos de aceptarla ha arremetido duramente contra la organización. Insiste en que su novia no ha abandonado. Entonces, ¿qué está pasando y por qué Oriana no quiere estar en España?

Oriana Marzoli en un evento en Madrid / Gtres

«Tal y como hemos hablado, en Zeppelin estamos comprometidos con el bienestar de las personas que participan en nuestras producciones. Por ello, aplicando nuestro protocolos, nos gustaría ofrecer a Daniele asesoramiento psicológico independiente, si lo consideráis necesario», empieza diciendo el mensaje que GH VIP ha mandado a Tony, representante del influencer.

«Queremos recordaros que Gran Hermano no admite, de ninguna manera, una conducta como la desarrollada en sus instalaciones. Gran Hermano es un programa de televisión de entretenimiento que es un juego y de esa manera hay que tomarlo, de lo contrario Daniele no podrá participar en el programa».

Oriana Marzoli se reencuentra con su novio en mitad de la polémica

Oriana Marzoli asegura que está más enamorada que nunca, por eso intentó por todos los medios tener un encuentro con su novio en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Finalmente no pudo ser y, según cuentan en GH VIP, Daniele no reaccionó bien, por eso le han ofrecido asistencia psicológica. Mientras tanto le vetaron para no alterar la vida de Oriana dentro de la casa, pero ella ahora no está en el concurso.

Oriana Marzoli con su novio / GTRES

La joven insiste en que los hechos acontecidos no son como ha contado Telecinco, por eso ha publicado un texto en sus redes sociales anunciando que pondrá el tema en manos de sus abogados. «Cualquier información oficial o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes», ha escrito exactamente. Justo después ha cogido un avión para estar con su novio en Verona.

Oriana ya está en Italia

Oriana Marzoli saliendo de España / Instagram

Todo hace pensar que Oriana Marzoli no se presentará en el debate de GH VIP que conduce Ion Aramendi los domingos por la noche. Le ha dado la espalda al programa y está profundamente ofendida por la versión que han difundido. Los responsables del formato insisten en que la modelo quería ver a Danielle del Moro y al no conseguirlo ha dejado el programa.

Después de emitir su comunicado, Oriana ha tomado un avión rumbo a Verona (Italia) para estar con su novio. Varios fans le han pillado en el aeropuerto intentando pasar inadvertida, pero su paso por televisión le ha convertido en un rostro muy conocido y le han pillado. Marzoli ha participado en proyectos en otros países y conoce muy bien cómo funciona la televisión. De hecho con Telecinco ha tenido varios problemas y siempre ha terminado regresando a la cadena.