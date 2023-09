El inexplicable éxito de Oriana Marzoli fuera de España

«¿Otra vez?». Esta fue, seguro, la frase más repetida por los espectadores de Gran Hermano VIP cuando vieron en pantalla a Oriana Marzoli, el pasado jueves, y concluyeron en que era una de las concursantes de la nueva edición del programa -la octava-, en Telecinco. Y no de extrañar, pues la venezolana, ya formó parte del mítico reality en 2018, aunque con un éxito, eso sí, deplorable.

Oriana duró nada más y nada menos que cuarenta y ocho horas en Guadalix de la Sierra. ¿El motivo? Un burro que habitó en la casa más famosa de la televisión en España como parte de una de las pruebas semanales del formato, y al que la televisiva temía. «Esto no me hace gracia. ¡Sacadme este bicho! De verdad. Quiero llorar, me da muchísima impresión. Me siento muy agobiada. Siento que no estaba preparada para entrar a otro reality. Llevo mucha carga aún de los anteriores. Me entra como una ansiedad que no sé explicar. Me tengo que ir. Necesito dejar los realities», fueron sus palabras.

Oriana Marzoli en un evento en Madrid / Gtres

Pero este no era el primero (ni el único) concurso al que Oriana Marzoli renunció, aún siendo consciente de la penalización económica que esto supone. Ya en 2014, la influencer decidió abandonar Supervivientes cuatro días después de que diera comienzo el formato. «Yo no creía que esto fuera a ser así. Lleva lloviendo un día entero y no sabía que no me iban a gustar los cocos, que me han dado arcadas», dijo entonces. Asimismo, tres años después regresaba a la isla y en esta ocasión su estancia duraba 12 horas. El reality pudo con la concursante en su segunda oportunidad en Honduras tras sufrir un ataque de ansiedad.

«No puedo con la fobia que le tengo a los bichos, lo estoy pasando demasiado mal. Esto es para verdaderos supervivientes no para intentos como yo», confesaba Marzoli al equipo del programa tras revelar que Supervivientes era la peor experiencia de su vida. «Yo estoy hecha para trabajar en un plató dando opiniones o lo que sea pero no estoy hecha para la naturaleza. Yo conozco mis límites y sé que no puedo, llevo tres años ya encerrada haciendo realities y no puedo más, estoy saturada».

Oriana Marzoli durante la emisión de una gala de ‘Supervivientes’ / Gtres

Su éxito fuera de España

La actitud de Oriana para con los realities en España llama especialmente la atención, sobre todo, si tenemos en cuenta su trayectoria lejos de nuestras fronteras. Del mismo modo, pone ahora sobre la mesa las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las claves de su éxito? ¿Por qué la presión puede con su personaje en nuestro país? Quizás el ‘Kit de la cuestión’ reside, además de en sus quehaceres en el resto de programas, en el anonimato, a ojos del espectador, de ella misma lejos de España.

Fuera de nuestro país, Oriana ha participado en Amor a prueba, Doble tentación, ¿Volverías con tu ex?, Crazy Trip Tailandia o Grande Fratello VIP, la versión italiana de Gran Hermano. En todos ellos, su participación ha sido completa, llegando incluso a alzarse con la victoria. De hecho, en el último citado, que terminó el pasado mes de abril, la televisiva quedó segunda finalista.