Talents, realities y jurados, así se han reinventado los concursantes de ‘Operación Triunfo’

Han pasado 20 años desde que ‘Operación Triunfo’ abriera las puertas de su academia. Por sus instalaciones han pasado hasta once generaciones de participantes que cumplieron su sueño de dar el primer paso para dedicarse al mundo de la música. Pero la suerte no les ha sonreído a todos por igual y aunque han intentado no desvincularse de su verdadera vocación, la vida les ha llevado por otros derroteros.

También ha habido quienes, a pesar de ser unos artistas reconocidos en el mundo de la canción, han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y se han reinventado, probando suerte en otras disciplinas, aunque sin dejar de lado sus facetas artísticas. Han sido en otros talents, realities e incluso programas donde han encontrado un puesto de trabajo.

David Bisbal

El extriunfito más internacional tiene su sillón giratorio en ‘La Voz’ donde ejerce de coach junto a compañeros como Antonio Orozco, Melendi, Pablo López y Rosario Flores.

David Bustamante

Fue el tercer finalista de la primera edición de ‘O.T.’ por detrás de Rosa y Bisbal. Ha sido uno de los que más ha sabido reciclarse, algo que coincidió con su separación de Paula Echevarría. Recién estrenada su soltería, el de San Vicente de la Barquera decidió dar el salto desde los escenarios al plató de televisión, participando en ‘Bailando con las estrellas’. Toda una experiencia de donde salió como ganador y con una nueva pareja, su profesora en el concurso, Yana Olina.

Después le hemos visto desplegando sus encantos como coach y asesor en distintas ediciones de ‘La Voz’, como reportero en ‘Como Sapiens’ y como uno de los participantes de la primera edición de ‘El Desafío’. Pero aquí no termina esta nueva faceta como concursante, hace unas semanas se anunciaba su fichaje por la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’ donde competirá, entre otros, con Terelu Campos, Victoria Abril y Vanesa Romero.

Chenoa

La intérprete de origen argentino también ha sucumbido a los encantos de la televisión, y no se le da nada mal. Lleva cinco años como jurado en ‘Tu cara me suena’, ha sido colaboradora en ‘Zapeando’ y también ha ejercido de presentadora en distintos especiales de televisión. Pero ha decidido dar un paso más y pasarse al otro lado y así será una de las participantes de ‘Celebrity Bake Off España’, donde demostrará sus dotes como repostera amateur.

Soraya

Precisamente Soraya Arnelas será una de las rivales de Chenoa en esta versión con famosos del talent de pastelería. Desde su participación en la cuarta edición de ‘Operación Triunfo’ la extremeña ha compaginado su carrera musical con sus incursiones en la televisión. Fue una de las monologuistas en ‘El club de Flo’, miembro del jurado en ‘Generación de Estrellas’, presentó ‘Cabaret Olé’ y fue concursante de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’ donde quedó en tercera posición.

Edurne

Es quizá la extriunfita que más ha sabido reciclarse. De la misma hornada que Soraya, la madrileña no solo es cantante, también es actriz, presentadora y uno de los rostros habituales en los jurados de distintos concursos. Desde el año 2016 que fichó por ‘Got Talent España’, la polifacética artista ha ejercido de juez, un papel en el que se ha especializado, y que le llevó a sentarse junto a Isabel Pantoja y Carlos Jean en la primera edición de ‘Idol Kids’.