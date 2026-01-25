Omar Montes acaba en el hospital de urgencia: qué ha pasado y cómo se encuentra

Omar Montes ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al publicar unas imágenes de urgencias en el hospital. El artista, que se hizo conocido en la crónica social gracias a su relación con Isa Pantoja, ha explicado cuál ha sido el motivo que le ha llevado hasta allí. «No le deseo a nadie una gripe y menos si sois asmáticos», ha escrito junto a unas fotos que muestran su paso por el centro médico.

El artista, tan natural como siempre, ha decidido compartir con sus fans un vídeo donde aparece con una máscara de oxigeno. En principio, lo que le ha pasado no es grave y se encuentra bien, pero ha sido necesario que acuda al médico para evitar complicaciones mayores. Tal y como él mismo ha explicado, padece asma y es importante tener controlada la situación antes de que empeore.

Omar Montes en el hospital. (Foto: Instagram)

Omar Montes acumula dos millones seguidores en su cuenta de Instagram, así que es un escaparate perfecto para dar explicaciones. Hay que tener en consideración que nos encontramos delante de un rostro muy conocido, así que cualquiera podría haber reparado en su presencia durante el tiempo que estuvo en el hospital. De esta forma, es probable que haya querido adelantarse para evitar especulaciones.

Una de las señas de identidad de Omar Montes es la transparencia. Como decimos, empezó a ganar peso en los medios gracias a la familia Pantoja, pero poco a poco se ha convertido en una estrella que brilla con luz propia. Su música es conocida a nivel internacional y cada vez tiene más frentes abiertos. Todos ellos le reportan muchos beneficios y el último le hace especial ilusión.

El mensaje de Omar Montes. (Foto: Instagram)

El nuevo negocio de Omar Montes

Los kebabs son la comida preferida de Omar Montes, así que ha decidido emprender e inaugurar su propio restaurante especializado en esta receta. El establecimiento se llama Orijin y se encuentra en el centro de Madrid, concretamente en Príncipe Pío, una zona muy transitada que le asegurará el éxito. El cantante es una persona bastante querida y promete que en su local se manejan alimentos de primera calidad, así que todo hace pensar que llegará a lo más alto en cuestión de días.

Con la apertura de su propio kebab, Omar consolida su faceta empresarial y aporta un añadido a su perfil mediático. Los precios que ha puesto son bastante competitivos y van desde los 11 euros hasta los 14, pero hay ofertas, menús y promociones esporádicas que despertarán el interés de más de uno. De hecho, un famoso incluencer que tiene una cuenta llamada @Cenandoconpablo ya se ha pasado por allí y ha recomendado a sus fans que le den una oportunidad a Montes.

El artista se encuentra en un buen momento. El susto que ha tenido en el hospital ya está controlado y por suerte ha contado con el respaldo de su entorno en todo momento. Él mismo ha comentado que disfruta del apoyo de sus familiares y amigos, es más, sigue manteniendo relación con toda la gente que le rodeaba antes de ser famoso. Es decir, su esencia sigue intacta.