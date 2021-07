‘Supervivientes 2021’ se encamina hacia su recta final. Cada vez son menos los concursantes que aspiran a ganar el concurso. Entre ellos destaca la figura de Olga Moreno, convertida en protagonista indiscutible desde el primer día ya que empezó su aventura en medio de la tormenta mediática en la que se había visto envuelta su marido, Antonio David Flores, a consecuencia del documental de su exmujer, Rocío Carrasco. Desde el principio se ha mirado con lupa las evoluciones de la empresaria en Honduras y son varias las ocasiones que se ha jugado una dura sanción.

Durante las semanas que se llevan de reality, Olga se ha ganado fama de tramposa. Y es que son varias las ocasiones en las que se ha tomado las normas a su manera y la justicia por su mano. Un comportamiento que le ha valido un torrente de críticas.

Uno de los momentos más embarazosos para la mujer de Antonio David tuvo lugar cuando durante una prueba de recompensa se guardó medio pollo en la parte superior de su bikini, y no pasó desapercibido para la presentadora: «Olga, ¿te has metido algo en el escote?», le preguntó Lara Álvarez muy seria. “Tengo mucha hambre, lo siento”, contestaba Olga, algo que enfadó más todavía a la asturiana: «Si os doy 30 segundos no es para esconderte el pollo. Ahora, todos tendréis pollo con barro», espetó. Al mismo tiempo, desde el micrófono de Jorge Javier Vázquez en plató se escuchó: “¡Menuda pillada!». Una ‘trampa’, que no sentó nada bien a la audiencia de ‘Supervivientes 2021’, quienes no dudaron en denunciarlo en redes sociales.

RF: Quiero que hablen de su concurso, que lo está dando todo Su concurso: #SVGala11 pic.twitter.com/zY1fEcDGqm — X (@MRXTV_) June 16, 2021

Otro coqueteo de Olga Moreno con las trampas se dio en un ejercicio de fuerza y resistencia donde los robinsones debían hacer sentadillas. La concursante trató de sacar ventaja buscando un punto de apoyo, pero otra vez Lara Álvarez se convirtió en esa profesora que pilla copiando al alumno: «Olga, has apoyado el pie en el cajón», le decía mientras le comunicaba que iba a ser descalificada. «No he hecho nada», se justificaba ella. Sin embargo, Lara estaba implacable: «Desde la dirección dicen que sí que has apoyado el pie».

Este tipo de conductas dieron pie a que la organización de ‘Supervivientes’ tomara medidas para luchar contra las trampas y así lo explicaba Lara: «Para disfrutar de las natillas de recompensa los hemos atado entre ellos porque hemos visto que algunos tenéis las manos muy largas y al final pasa lo que pasa».

Es que vaya cachondeo este año, no sé para qué tanta prueba de recompensa si luego hacen lo que quieren. Y como no, Olga se comió el jamón por más que Lara le dijo que así eran las normas… #SVGala11 pic.twitter.com/G7gDEfrtAs — Diana Davis (@DianaLanuza) June 16, 2021

Son muchos meses de necesidades, hambre y penuria. Pero eso no da derecho a los participantes a tomarse la ley por cuenta propia. Olga Moreno, Gianmarco y Omar Sánchez también fueron ‘cazados’ por los ávidos usuarios de redes sociales comiéndose unas recompensas que no habían ganado. Ya lo dice el refrán, unos tienen la fama y otros cardan la lana, pero en el caso de la mujer de Antonio David Flores, todos los ojos están puestos sobre ella. ¿Volverá a ser protagonista por este tipo de cosas?