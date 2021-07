‘Supervivientes 2021’ está inmerso en su recta final. Ya solo quedan seis de los 16 concursantes que comenzaron la aventura. Uno de ellos es Olga Moreno. La mujer de Antonio David Flores es una de las nominadas y sobre ella pesa la opción de abandonar el programa esta misma semana. Gianmarco fue quien terminó por ponerla en el alambre en favor de Lola. Eso, sumado al desgaste que supone el paso de las semanas dentro de una experiencia tan exigente tanto física como emocionalmente, han hecho mella en la empresaria.

Esto ha hecho que los que apoyan a la concursante estén preocupados por su estado. A priori, su salud es buena, sin embargo, su apariencia no lo es tanto. O por lo menos así lo ven en ‘El Programa del Verano’. Joaquín Prat ha comenzado el debate diario en el plató destacando que «veo muy baja a Olga». Una opinión a la que se ha sumado Beatriz Cortázar: «Yo la veo muy baja». La periodista cree que va a llegar a la gran final, pero piensa que debe de cambiar su actitud en pro de una mejor imagen, o de lo contrario, se verá perjudicada por sus propios seguidores.

Olga Moreno ha obtenido su mejor defensa en la figura de Alessandro Lequio. Para el colaborador, la malagueña es la indiscutible favorita a hacerse con el premio y no solo está seguro de que remontará el vuelo, sino también de que «está nominada porque no la ven como una igual, prefieren eliminar a los rivales más fuertes», apunta.

Otro factor que está en su contra es la opinión pública. Son varios los detractores que está encontrando la esposa de Antonio David, sobre todo en los espacios televisivos encargados de opinar de su concurso. Este fin de semana, Carmen Borrego ha sido una de las que se ha mostrado muy dura y tajante al hablar del concurso de Olga Moreno. La hija de María Teresa Campos se siente indignada por algunos comentarios que ha hecho la robinsona.

Las trampas han perseguido a Olga en esta edición, algo que no ha pasado por alto para la colaboradora: «¿Siempre es la misma persona? Es una manipuladora. No me entra en la cabeza que una concursante tenga un bote de cacao y robe un bote de cacao», comenzó diciendo en ‘Viva la Vida’. Sin embargo, lo más duro estaba por llegar: «¿Es normal que se haya pasado un concurso hablando de hijos que no son suyos? Que hable de su hija y deje de vender a los hijos de los demás», dijo Carmen Borrego.

Quien también ha opinado recientemente de ello es otra integrante del clan Campos, Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos tampoco está muy contenta con el concurso que está haciendo Olga Moreno y así lo hizo saber: «El pensamiento que hay que tener para decir no quiero que esta persona tenga más que yo, demuestra bastante cómo es», ha explicado la joven tertuliana.