Olga Moreno tendrá su momento y responderá a Rocío Carrasco en un especial

Revolución en los pasillos de Mediaset. Olga Moreno está a punto de convertirse en la nueva cara de la cadena amiga. Y no solo porque haya conseguido hacerse con un puesto en la final de ‘Supervivientes’, sino porque, según publica en exclusiva ‘La Razón’, será la protagonista indiscutible de un especial en el que responderá a Rocío Carrasco.

La polémica está servida y parece que el hecho de que pueda hacerse con el premio de los 200.000 euros ha quedado en un segundo plano ante esta bomba que promete ser otro de los espacios más vistos de la temporada. Ya lo fue ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ donde la exmujer de Antonio David Flores rompió su silencio después de 20 años, sorprendiendo con un testimonio en el que relató el infierno que vivió junto al padre de sus hijos.

Pero la figura de Olga Moreno también estuvo presente durante varios capítulos. Rocío explicó cómo era el regreso de sus hijos cada vez que pasaban unos días con su padre y su pareja, y también contó cómo fue el ‘famoso’ encuentro en los juzgados con ella y con su hijo. Algo que difería bastante de lo que, hasta ese momento, habían explicado en los platós de televisión, así como en otros medios de comunicación, Antonio David y su mujer.

La empresaria sevillana se sentará el próximo martes 27 de julio en el plató donde responderá a todo lo que ha dicho Rocío en su docuserie, «una decisión muy meditada y que ya no tiene vuelta atrás», según dice el mencionado periódico. Realizado por la misma productora encargada de ‘Supervivientes’ el programa ya se conoce como ‘Especial Olga Moreno’, aunque no ha trascendido quién lo presentará y si contará o no con colaboradores.

Será la oportunidad de la mujer del excolaborador de ‘Sálvame’ de contar su verdad. Su viaje a Honduras como concursante del ‘reality’ de supervivencia estuvo marcado por el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco. Se fue con una ‘mochila’ que no tardó en dejar atrás, aunque mucho ha hablado sobre su relación con Rocío y David Flores, así como del inmenso cariño que sienten mutuamente.

«Es una superviviente nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle», dijo Rocío Carrasco horas antes de saber si Olga pasaría a la gran final del concurso. La considera cómplice de todo lo que ha ocurrido con sus hijos como contó en uno de los episodios de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Pero la hija de ‘la Más Grande’ ya no tiene miedo y habla con ironía sobre la participación de Olga en el concurso que finaliza en unas horas. «Parece que he estado yo allí», ha dicho haciendo referencia a la cantidad de veces que ha hablado sobre ella en la isla. «Solo quería ayudar a esos niños para que tuvieran una infancia bonita. ¡Quiero que se entere la gente! No es justo. Es un padre ejemplar», afirmaba Olga antes de poner rumbo a España.

Y ya dejaba claro que volvía con ganas: «Si antes era fuerte, ahora más. No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente». El martes tendrá su oportunidad de contar lo que ha vivido en los 20 años de silencio de Rocío Carrasco.