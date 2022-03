En un momento crítico para Ucrania tras el inicio de las hostilidades por parte de Rusia, son muchas las figuras internacionales que está mandando mensajes de apoyo y solidaridad a los ucranianos. No obstante, desde los centros del conflicto, también son continuas las muestras de solidaridad entre las personas que aún siguen en el país y que están dispuestas a todo para defender las ciudades. Una de las personas que ha alzado la voz en esta complicada situación es la mujer del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que continúa resistiendo en el país a pesar de los ataques del ejército de Putin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

El mandatario se ha mostrado muy firme con los rusos y ha demostrado su valentía, consciente de que es el objetivo principal de la agresión, no solo él, sino también su familia, como él mismo declaraba hace poco. Al igual que Zelenski, su esposa, Olena, se mantiene en la misma situación, aunque por motivos de seguridad no se conoce su localización.

Olena Zelenska se ha convertido en una de las voces más críticas con la situación: “no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me están mirando. Estaré junto a ellos, junto a mi marido y junto a vosotros», declaraba la mujer del presidente hace unos días a través de un post de Instagram. A pesar de que hasta la fecha no era muy conocida, Olana es, de facto, uno de los símbolos de resistencia ante la invasión rusa. De hecho, no duda en compartir de manera continua mensajes de fortaleza a los ucranianos: «querido pueblo ucraniano, os veo a todos hoy, en la televisión, en la calle, en internet. Veo vuestros mensajes y vídeos. ¡Sois increíbles!», ha recalcado en su perfil junto a una imagen de la bandera de Ucrania.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Es ella misma quien gestiona su perfil de Instagram, con casi dos millones de seguidores. Hasta la fecha, lo utilizaba para compartir detalles de su actividad oficial, orientada en la lucha contra las desigualdades, el acceso a la cultura, la nutrición adecuada o el feminismo.

Nacida en 1978 en la ciudad de Kryvyi Rih, en el centro del país, Olena comenzó a estudiar arquitectura, aunque nunca terminó la carrera. En su lugar comenzó a trabajar en la productora Kvartal 95 Studio, creada junto a su marido, al que conoció en el colegio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

La pareja contrajo matrimonio en el año 2003, ocho años después de comenzar su noviazgo, y siempre ha mantenido una muy buena sintonía. Son padres de dos hijos y además, han trabajado juntos en la creación de contenidos en clave de humor de la ‘Liga Smichu’, donde se realizan concursos de bromas, sátira social o monólogos de comedia. Este tipo de contenidos es muy popular en Ucrania y tienen el objetivo de relajar al espectador y proporcionarle un momento de diversión tras una dura jornada. La propia Olena ha estado muy implicada en la versión femenina, Mujeres de Kvartal.

Sin embargo, la elección de Zelenski como presidente supuso un cambio en su agenda. Dejó la profesión de guionista y productora para asumir su papel de figura pública como primera dama, a pesar de que nunca estuvo especialmente conforme con el hecho de que su marido optara a este papel. Pese a todo, ella es una de las personas del entorno del presidente que más implicada está, máxime en estos momentos tan complicados para el país.