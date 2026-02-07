Núria Sala, la mujer estratégica en la nueva vida de Iñaki Urdangarin en Barcelona

Iñaki Urdangarin ha empezado una nueva vida en Barcelona, donde ha encontrado el respaldo profesional de Núria Sala, quien trabaja como directora estratégica y consultora de marketing en la empresa que fundó hace unos meses. Es una de las cuatro socias de este proyecto llamado Bevolutive que tiene como objetivo acompañar a los deportistas en todas las facetas de sus respectivas trayectorias profesionales.

Núria Sala se ha dejado ver con Urdangarin en el centro de Barcelona, donde se encuentra el despacho de Bevolutive. El ex marido de la infanta Cristina cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo y está centrado en sus nuevos objetivos. Dentro de unos días publicará su libro de memorias, pero ahora no quiere saber nada de este asunto. Ha dado dos entrevistas muy seguidas, aunque su hoja de ruta no pasa por seguir hablando. De esta forma, Nuria se ha posicionado como un pilar fundamental para entender los nuevos planes de Urdangarin.

La experiencia profesional de Núria Sala

Siguiendo los datos que aporta la página web de Bevolutive, podemos confirmar que Núria Sala es una profesional muy preparada cuya experiencia será necesaria para el funcionamiento de la empresa en la que participa Urdangarin. La experta en marketing ha trabajado en numerosos proyectos y siempre ha cosechado grandes resultados, así que ahora aplicará todo lo que sabe a su propia sociedad.

Núria Sala con Iñaki Urdangarin. (Foto: Gtres)

«Ha liderado grandes proyectos para empresas e instituciones. Tras años creando marcas y campañas de impacto, hoy acompaña a personas y organizaciones en procesos de transformación, impacto y legado», explican desde Bevolutive.

Núria Sala y su equipo se han dado cuenta de que en España hay 6.268 deportistas de alto nivel, así que se han propuesto crear una agencia que se convierta en el hogar de todos aquellos que necesitan ayuda para seguir creciendo. Es más, la compañera de Iñaki Urdangarin ha explicado que no sólo estará atenta a la preparación de sus clientes, también les acompañará cuando se conviertan en profesionales de élite e incluso después.

Página web de Bevolutive. (Foto: Google)

No es la primera vez que Núria Sala se embarca en una aventura de estas características. Hace unos años fundó E2S Creativa, una agencia que ha colaborado con empresas, proyectos culturales y algunas instituciones, siempre generando unos datos atractivos a la par que rentables. Es decir, Urdangarin ha elegido bien a su socia.

El objetivo de Núria Sala en Bevolutive

Núria Sala e Iñaki Urdangarin no están solos en su aventura, les acompañan otros dos socios: Iñaki Saltor y Ferran Martínez. Todos comparten la misma ilusión y se están esforzando al máximo para que la aventura llegue a buen puerto, de hecho, ya han generado grandes resultados. Por ejemplo, han conseguido que el medallista Thireno Boucabar apueste por ellos para seguir evolucionando en su trayectoria deportiva.

La misión de Sala, tanto con Thireno Boucabar como con el resto de sus clientes, es construir un relato perfecto y equilibrado. El objetivo es posicionar al deportista en el punto perfecto, ni cayendo en el exceso ni resultando insuficiente. En esto, Núria es la mejor, de ahí que ocupe un papel central en Bevolutive.