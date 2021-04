Pablo Motos revela los vicios inconfesables de Nuria Roca

Noche de sorpresas en “El hormiguero”. Nuria Roca se ha convertido en la inesperada protagonista del espacio gracias a una peculiar revelación por parte de la invitada de la velada y, sobre todo, por Pablo Motos. La Bien Querida ha sido la invitada estrella de este lunes en el espacio, y ha comentado que mantiene una larga y estrecha amistad con una de las colaboradoras, Nuria Roca, a la que Motos no ha dudado en invitar para que se uniera a la entrevista: «éramos vecinas, nos conocimos en la escalera y nunca hemos perdido el contacto», ha explicado la mujer de Juan del Val.

Lo que no se esperaba es que la conversación derivada en una inesperada revelación por parte del presentador de varias anécdotas del pasado de Roca, como algunos de sus ‘vicios’. La artista ha comentado que la última vez que se juntó con la colaboradora «la vio reptando por las escaleras de su casa». Una afirmación que el presentador ha querido matizar: «aquel día os bebisteis 24 cervezas y 3 botellas de vino…», ha dicho el valenciano sin querer ahondar más en los detalles. Tanto Nuria Roca como la artista han explicado que ese día se sentaron en la cocina «a las once de la mañana» y se levantaron «a la una de la madrugada». «La verdad es que fue algo muy épico, aunque no es lo habitual tampoco», ha reconocido la valenciana entre risas.

La colaboradora ha contado que la artista y ella nunca han perdido el contacto: «he vivido todo el proceso de Anita y asomarme al patio interior y verla con la aspiradora a las tres de la mañana», ha dicho Roca al referirse a la obsesión de la artista por la limpieza y por mantener las cosas ordenadas. Unas palabras que han dado pie a Pablo Motos para sorprender a su amiga: «¿Vamos a hablar de vicios? Tú, con las reformas, que has reformado todo menos a Juan del Val», ha resaltado el presentador.

La valenciana no ha tenido más remedio que asumir que es una fanática de los cambios en su hogar. De hecho, la artista ha recordado un momento en el que Nuria Roca estaba a punto de dar a luz y aún así estaba haciendo cambios en casa. Pero este no ha sido el único ‘vicio’ que se ha destapado de la colaboradora: “es capaz de comerse un queso. El queso del abuelito de la Heidi…”, ha contado Pablo Motos haciendo referencia a la cantidad de queso que come Nuria Roca, ya que es, sin lugar a dudas, su alimento predilecto.