Nuria Roca celebra sus 30 años en televisión con un repaso a su carrera y muchos agradecimientos

Han pasado tres décadas desde que Nuria Roca pisó un plató de televisión. La versatilidad de la comunicadora le ha llevado a capitanear proyectos muy diferentes. Ha estado al frente de algunos programas tan destacados como La isla de los famosos, La casa de tus sueños, Reforma sorpresa o Factor X. Ahora está en La Roca, un espacio que se emite en La Sexta y que le ha permitido conectar con su querida audiencia desde un punto de vista más distendido.

Nuria Roca ha aprovechado este momento tan especial para hacer un repaso de su trayectoria. También ha aprovechado para lanzar unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que siempre han estado a su lado. La comunicadora está muy bien acompañada y cuenta con el respaldo de su marido, el escritor Juan del Val. Este último también tiene un papel activo en la pequeña pantalla.

Imágenes publicadas por Nuria Roca. (Foto: Instagram)

«Mañana salgo en la tele… ¡¡¡Y van 30 años!!! 30 años a 33 programas hacen un total de miles de horas de televisión maravillosas. Un montón de momentos increíbles en los que he aprendido, me he reído, he llorado, he disfrutado, me he frustrado, he acertado, me he equivocado y me he cruzado con gente absolutamente maravillosa», ha empezado diciendo.

Roca ha comparado dos imágenes muy especiales: una que fue tomada cuando empezó y otra reciente que pertenece a su último programa. «Este es mi pequeño homenaje al medio que me lo ha dado todo y a todos vosotros, que habéis estado ahí», escribe en su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores.

Nuria Roca manda un bonito mensaje

Imágenes publicadas por Nuria Roca. (Foto: Instagram)

La comunicadora se ha puesto en contacto con su querido público. Según ha contado ella misma, es consciente de que sigue en televisión porque cuenta con el respaldo de la audiencia. Después de tantos años haciendo lo mismo, en ocasiones resulta complicado mantener la ilusión, pero ese no es el caso de Nuria Roca.

«A los que os gusté desde el principio, a los que les fui gustando poco a poco, a los que no he conseguido convencer y a los que os venís cada domingo a La Roca, GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS», dice el mensaje que ha publicado en sus redes. «En las fotos no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Me faltan fotos incluso de los programas más significativos, en algunos no había ni móviles».

Imágenes publicadas por Nuria Roca. (Foto: Instagram)

Nuria debutó en televisión en 1994. La televisión valenciana le dio una oportunidad de participar en un espacio llamado La Sort de Cara y dos años después estaba presentando su propio programa. «He hecho memoria y por aquí van los programas que he tenido la suerte de poder presentar en estas tres décadas en Canal9, en TVE, en Telecinco, en Antena3, en Cuatro y en La Sexta», comenta antes de introducir unas imágenes que reflejan los mejores momentos de su carrera.

La brillante trayectoria de la presentadora

Nuria Roca y Juan del Val, posando en un evento. (Foto: Gtres)

A sus 52 años, Nuria Roca puede presumir de haber recorrido un camino brillante. No solo ha trabajado en la pequeña pantalla, también ha hecho radio e incluso ha protagonizado una obra de teatro con la gran actriz Nuria San Juan. El proyecto se llamaba La gran depresión y reflexionaba sobre la madurez, la vida, el amor, la amistad, el trabajo y otros temas cotidianos.

Dejando a un lado su éxito profesional, Roca también disfruta de una vida personal plena. Se casó con Juan del Val en el año 2000 y fruto de este matrimonio nacieron: Juan, Pau y la pequeña Olivia.