Nuria Andreu ha reaccionado al último proyecto de Aitana, en el que estuvo inmerso antes de ser despedida por la artista. LOOK desveló en exclusiva, tras una conversación con la entonces manager de la intérprete de Vas a Quedarte, que fue despedida días antes de que Ocaña estrenara Metamorfosis, su documental. Precisamente, en esta proyección audiovisual, Nuria Andreu tuvo un papel protagonista pues, además de ser la mano derecha de la ex de Sebastián Yatra, estuvo inmersa en la producción de Cuarto Azul, el nuevo disco de Aitana. «He trabajado duro», dijo Andreu a este medio. Meses después de su salida del equipo de la compositora, contactamos de nuevo con Nuria, que ha asegurado que está «bien» en este momento de su vida.

La postura de Nuria Andreu ante el nuevo disco de Aitana

Quedan muy pocas horas para que Aitana lance su próximo proyecto, Cuarto Azul, un disco que comenzó a producirse hace meses, tal y como la propia artista destapó en Metamorfosis, su documental. En este reality grabado sobre su vida, la artista catalana presentó a parte de su equipo entonces, liderado por Nuria Andreu, su ex manager. A 24 horas del estreno de esta proyección, LOOK habló con Andreu que destapó que no formaba parte del equipo de Aitana y que la había despedido días antes de la emisión. «No puedo hablar mucho, pero el lunes (24 de febrero) fue mi último día trabajando con Aitana. Se ha terminado de una forma repentina. He trabajado duro y ahí están los resultados», contó.

Aitana junto a Valle, su mano derecha. (FOTO: REDES SOCIALES)

Desde este medio nos hemos vuelto a poner en contacto con Andreu que, tal y como mostró el documental de Aitana, formó parte activa de la producción de Cuarto Azul. Aunque la que fuera la mano derecha de la intérprete de La chica perfecta -la colaboración que estrenará con Alaska- ha asegurado que «está bien», lo cierto es que se ha blindado por completo. A pesar de haberle preguntado sobre el nuevo disco de su ex representada, no ha querido responder a estas cuestiones ya que ha asegurado que no habla de este tema. Una respuesta muy diferente a la que dio hace unos meses tras confirmar esta ruptura profesional con la ex de Miguel Bernardeau.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Poco tiempo después de su salida del equipo de Aitana, salió a la luz que la joven había encontrado un nuevo representante, Miguel Torán, que ya formaba parte de su dream team y que es un gran apasionado de la música. Además de Torán, la cantante también tiene otra persona a su lado de su máxima confianza, Valle, que comenzó siendo su estilista y que se ha convertido en una de sus íntimas amigas, tal y como dan cuenta en sus respectivas redes sociales.