Con el paso del tiempo, Instagram se ha convertido en una de las plataformas preferidas para los famosos a la hora de publicar píldoras de su esfera personal. Sin ir más lejos, Susanna Griso ha revolucionado la red con su última publicación en la citada red social, donde reúne ya cerca de doscientos mil seguidores.

Una impactante imagen

Este 12 de diciembre, la presentadora de Espejo Público ha querido compartir con su comunidad una fotografía que, como era de esperar, ha generado un gran revuelo. La publicación en cuestión la protagoniza la comunicadora junto a un reconocido actor de Hollywood. Se trata de Brad Pitt, quien en la imagen mira con cariño a la periodista que le devuelve la mirada.

Los protagonistas de esta estampa cuentan con una paradisíaca playa como escenario principal. «Creo que la palmera es falsa. Quitadle el juguete a Nando Escribano», ha escrito en el post Susanna Griso. La presentadora de televisión ha confirmado así que no se trataba de una imagen real, sino realizada a través de la inteligencia artificial, tema del que precisamente ha hablado esta mañana en su programa.

Susanna Griso en televisión. (Foto: Antena 3)

«Lo que van a ver ahora no es real, aunque a la protagonista le encantaría que lo fuera», comentaba un compañero antes de mostrar la fotografía de Susanna Griso y Brad Pitt. «¿Estáis viendo cómo me mira? ¿Os dais cuenta con qué amor? Oh my god… Está embelesado, lo tengo entregado. Yo también, ojalá no fuese artificio», respondía Griso en clave de humor.

Además, en el plató del citado espacio han contado con un experto en esta materia. «Efectivamente, hay maneras para diferenciarlas. Normalmente esto se da porque hay marcas de agua, es decir, algo que no es visible a la vista», ha expliado ante la atenta mirada de los colaboradores.

Las reacciones a la imagen

Como era de esperar, los internautas no han dudado en dejar comentarios en la publicación de Susanna Griso. «Es que te mira con deseo es muy fuerte. Y eso sin pedírselo. Imagínate si lo pongo en la descripción. Entonces ya…», decía por su parte el autor del retrato. «Buenísimo», «¿Qué? Susanna estás a otro nivel», «¡Maravilloso!», han sido algunos de los escritos.



Suplantan la identidad de Leonor

Aunque en esta ocasión la inteligencia artificial ha sido utilizada con humor, hay ocasiones en las que se convierte en un arma de doble filo. Sin ir más lejos, hace unos días salió a la luz que habían suplantado la identidad de la princesa Leonor.

Por todos es sabido que la heredera al trono no cuenta con un perfil público y oficial en las redes sociales, sin embargo, utilizaron su imagen para estafar a los usuarios, especialmente en Latinoamérica.

La princesa Leonor en Oviedo. (Foto: Gtres)

A través de varias cuentas suplantaron su identidad. Estos perfiles, que tienen miles de seguidores, decían ser la princesa de Asturias y prometían una cuantiosa ayuda económica a todo el que la solicitara. Pero para acceder a esa «ayuda económica» había que pagar primero una tasa. Sin embargo tras abonar este importe el estafador seguía exigiendo sumas de dinero y cuando lo lograba desaparecía. Esta información acerca de la suplantación de la imagen de la princesa Leonor la sacó a la luz El País.