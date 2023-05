La nueva caída de Belén Esteban que ha afectado a una de sus rodillas

El último año no ha sido en absoluto sencillo para Belén Esteban. Era durante el pasado mes de abril de 2022 cuando la colaboradora sufría una caída en pleno directo de Sálvame por la que se fracturaba la tibia y el peroné, viéndose obligada a alejarse de sus quehaceres laborales de manera temporal. Un durísimo varapalo que no solo afectaba físicamente a la ex de Jesulín de Ubrique sino también anímicamente, motivo por el que acostumbraba a romper a llorar cuando hablaba del asunto frente a la audiencia y frente a sus compañeros de profesión.

Por si fuera poco, hace tan solo unas semanas la tertuliana también se hacía eco de una rotura en un dedo de uno de sus pies. Sin embargo, se trataba de un daño sin aparente gravedad por el que podía continuar con su rutina con total normalidad. Pero lo cierto es que en esta última ocasión la salud de la de Paracuellos habría sufrido un nuevo revés en una rodilla a causa de una caída que sucedía hace pocas semanas. Algo de lo que ella misma se hacía eco durante esta misma tarde en Sálvame, enseñando a los espectadores la zona afectada para después explicar los motivos: «Me caí el otro día y me salió una costra muy grande. Pero ayer fue el desfile del Cristo de la Salud en Paracuellos del Jarama, con el cual yo tengo una promesa de toda la vida. El año pasado con la caída no pude ir, y yo mientras viva en Paracuellos voy a entrar de rodillas, y ayer no se me había curado bien la costra y todavía la tengo un poco mal», comenzaba revelando, quitando así hierro al asunto y dejando entrever que se trata de un pequeño roce que irá minimizándose con el paso de los días hasta ser inexistente.

Sea como fuere, lo cierto es que este pequeño percance no parece importar en absoluto a Belén, que se ha dejado ver como de costumbre en el plató del programa de las tardes de Telecinco para hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, como por ejemplo el relacionado con sus últimas palabras en una aparición pública, con las cuales aclaraba que su actual marido había sido como un padre para su hija: «Es que no hay nada que decir (…) No puede decir nada ¿No lo veis? Lo sigo pensando», admitía Esteban, permaneciendo firme en sus convicciones a la hora de creer que Miguel Marcos ha ofrecido a su hija Andrea mucha más atención que el torero: «Yo ni hablé mal de él ni dije nada malo (…) Lo único que tengo que decir es una realidad, claro que el padre es él, pero el padre no es quien hace a la criatura», zanjaba, dando así un lugar privilegiado a su compañero de vida y deshaciéndose en elogios por el papel que ha tenido tanto en su vida como en la de Andrea.