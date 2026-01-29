Nicki Minaj, retrato de la arista que ha perdido 10 millones de seguidores por apoyar a Donald Trump

La rapera Nicki Minaj se ha encontrado con un inesperado problema: ha perdido 10 millones de seguidores desde que apoya públicamente al presidente Donald Trump. En su momento admitió con total naturalidad que era su «fan número uno» y hubo ciertos sectores que se echaron encima de ella. Sin embargo, la artista no tuvo miedo y siguió adelante con sus ideas. Los expertos confirman que una parte de la sociedad la ha cancelado, justo ese nicho que se queja de la falta de igualdad. El entorno de Nicki reconoce que la protagonista de esta noticia se ha visto afectada por sus ideas y por eso valora que continúe andando con paso firme.

Hace muy poco, Nicki Minaj demostró ser una mujer fuerte y segura al aparecer en un acto organizado por Donald Trump. La rapera y el presidente posaron juntos para la prensa y se dejaron ver en una actitud que demuestra que entre ellos hay buena relación. Trump ha presentado en Washington un plan para que los jóvenes lleguen a los 18 años con 50.000 dólares. El Departamento del Tesoro ha sido testigo de este acto y Nicki se ha mostrado conforme, algo que ha alimentado el descontento de sus detractores.

Donald Trump en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

Durante 2025, Nicki Minaj se hizo con un ejército que alcanzó picos muy altos, prácticamente de 230 millones de seguidores. La cifra iba variando, pero llegó un punto en el que empezó a caer y la prensa estadounidense afirma que perdió una decena de fans después de confirmar su apoyo al presidente de Estados Unidos. Estos números no sólo se reflejan en Instagram, también en otras plataformas como Spotify. Es decir, la cancelación que ha sufrido tras años de trayectoria le ha afectado a distintos niveles.

El mensaje de Nicki Minaj

Tal y como hemos explicado con anterioridad, Nicki Minaj ha estado en el último acto de Donald Trump y ha puesto las cartas sobre la mesa. Ha admitido que su cercanía con el presidente le ha pasado factura, pero no está dispuesta a cambiar sus convicciones. «Eso no va a cambiar y el odio o lo que me diga la gente no me afecta», comenta, ratificando así su apoyo a Trump.

De esta forma, Minaj se ha comprometido a seguir formando parte del bando de Donald Trump, pues, según dice, cree que el político actúa por el bien común y no tiene nada que reprocharle.

Una carrera meteórica

Nicki Minaj y Kenneth Petty. (Foto: Gtres)

Nicki Minaj saltó a la fama en el año 2009, pero su verdadera consolidación se dio en 2010. Fue ahí cuando la prensa internacional empezó a hacerse eco de su trabajo, destacando que su álbum Pink Friday iba a marcar un antes y un después. La rapera empezó a dar entrevistas sin parar y en una de ellas prometió que no iba a dejar de mejorar. Le habían hecho unas propuestas, pero aseguró que únicamente iba a aceptar las que considerase mejor para su futuro. Actúo de esta forma y poco a poco se fue convirtiendo en una cantante muy seguida.

En el terreno sentimental, la «amiga de Donald Trump» también ha tenido mucho éxito. Está casada con Kenneth Petty desde 2019. La pareja ha mantenido su relación desde entonces y tienen un hijo juntos llamado Petty, aunque conocido a menudo como Zoo.