Corría el año 2008 cuando Pilar Rubio (45) daba sus primeros pasos en la pequeña pantalla como reportera del programa Sé lo que hicisteis, y cruzaba miradas con Sergio Ramos (37) sin presagio alguno de que iba a hacerlo durante muchísimo tiempo más. Pues entonces, ella salía con Molly, el cantante del grupo Hamlet, y el deportista, con Elisabeth Reyes.

De hecho, tuvieron que pasar cuatro años, y ya ambos sin pareja, para que lo suyo comenzara a tratarse en la crónica social de nuestro país, como una incipiente relación sentimental de hoy ya más de una década y cuatro hijos en común; pese a una inicial batalla, eso sí, por intentar pasar desapercibidos y negarse a dar declaraciones sobre su presunta relación, aún con fotografías de ellos juntos copando miles de portadas. Entonces, la selección española acababa de ganar la Eurocopa, Sergio era el capitán y Pilar conducía la gala de celebración. Y sí, ahí surgió el flechazo.

Pilar Rubio y Sergio Ramos en un evento en Madrid / Gtres

A lo largo de estos años, ambos se han consagrado como una de las parejas mejor y más consolidadas del panorama social y deportivo en España. Sin embargo, cierto es que en los últimos meses, son muchas las informaciones que apuntan a una posible crisis de pareja, e incluso, al inicio de los trámites de divorcio y/o separación entre ellos. Más aún, desde que se conociera la salida de Sergio Ramos del Paris St. Germain y su posible marcha a Arabia Saudí, lo que impediría que Pilar viviese a caballo entre España y el país donde trabaja su esposo, como ha venido haciendo hasta ahora.

De hecho, según publica Chic, Pilar Rubio se «habría negado en rotundo a trasladarse», junto con sus hijos, al país de Asia occidental aunque siempre ha mantenido que seguiría los pasos del ex jugador del Real Madrid sin importar el destino que fuera. Algo que cobraría más sentido si cabe si tenemos en cuenta que hace escasos días, la televisiva anuncio su regreso a la pequeña pantalla con Make up stars, un nuevo talent show para RTVE (Radio Televisión Española). «¡Emocionada de contaros mi nuevo proyecto como presentadora! Conduciré para TVE play y Rakuten TV Make up stars, un talent show en el que buscamos al próximo gran profesional del maquillaje en España», escribió en su cuenta de Instagram, donde acumula un séquito de casi 10 millones de seguidores. «No se me ocurre un regalo mejor para celebrar mis 25 años en la televisión que un formato como este. ¡GRACIAS!», sentenció.

Vacaciones por separado

Sea como fuere, a todo lo anterior cabe sumar, además, que si bien el matrimonio disfrutaba recientemente de una escapada para dos a Nueva York; los últimos planes que se han conocido de la pareja han sido por separado. Mientras que el deportista se ha reunido, en los últimos días, con un grupo de amigos en la playa; Pilar ha optado, junto a sus hijos, por un plan musical en Lugo. Concretamente el Ressurrection Fest, donde seguro, se ha deleitado de la que es su música favorita: metal, rock, hardcore y punk.