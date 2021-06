Natalia Ferviú ya sabe lo que es tener en brazos a un hijo. La estilista española ha anunciado el nacimiento de su primogénito, un niño que se ha llamado Marcelo y que vino al mundo el pasado 23 de junio, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando lo ha hecho oficial. El anuncio ha tenido lugar mediante una bonita foto desde la cama del hospital en la que aparece junto al recién nacido, fruto de su relación con el músico Carlos Pereiro, y una sanitaria que la ayudó en el momento del parto. Un bonito guiño al personal médico del hospital donde ha dado a luz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Ferviú (@nataliaferviu)

«Es de bien nacidos ser agradecidos 👶🏻 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨 💫 23▪︎06▪︎2021 🤲❤», ha escrito Natalia Ferviú junto a una instantánea que ya acumula más de 40.000 likes y que cuenta con los mensajes de felicitación de un sinfín de rostros conocidos. Entre quienes se han animado a dejar su impronta destacan Nagore Robles, Miriam Giovanelli, Sara Sálamo, Gorka Postigo, Mario Casas, Pablo Rivero, Gala González o Lorena Castell, entre otros.

La estilista del desaparecido programa ‘Cámbiame’ ha tenido un buen embarazo que ha culminado de la mejor manera posible. Sí que ha sido muy cuidadosa con mostrar su cada vez más incipiente tripita y ha tratado de ocultarla en redes sociales hasta que no ha sido posible por la evidencia de su curva.

Pese a tener una gestación tranquila, Natalia Ferviú ha sido víctima también de algunos miedos e inseguridades que no ha dudado en compartir con sus seguidores: «Pues nada, que el bebé a estas alturas se ha puesto de culete, y por mucho que una intente aceptar que son cosas que pasan, ha aparecido esa vocecilla que hace que te replantees si «lo estás haciendo bien» 🥴. ¡Puaj! Es alucinante cómo pesa eso de «mala madre». Quién me lo iba a decir a mí, tan liberal, tan moderna…», comentaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Ferviú (@nataliaferviu)

Tan locuaz como de costumbre, Ferviú confesaba a sus seguidores que había caído en la ‘trampa’: Lo reconozco. He caído en la trampa de la culpa. Y lo peor es que cualquier argumento vale, ya sea: «esto me ha pasado por andar mucho creyendo que era bueno», o justo todo lo contrario: «igual debería haber hecho más ejercicio… He tratado de no ser dura conmigo misma, de no juzgarme, pero es tan difícil cuando prácticamente a diario alguien que, conozcas o no, tiene algo que decirte sobre TU maternidad… Desde valorar el aspecto de tu barriga, tu cuerpo o tu ropa, a dar por hecho cómo debes parir, si tienes o no que dar el pecho, si le parece bien o no el nombre que has elegido para el bebé… Bla bla bla. ¡Basta! 🤯», apuntaba.

Natalia Ferviú tuvo un bajón emocional en el que empatizó con quien no desea tener hijos: «Entiendo perfectamente por qué muchas personas deciden no tener hijos. Y llego a la conclusión de que el mayor de mis miedos era perdérmelo», dijo. Sin embargo, ahora que ya tiene a Marcelo en brazos, su perspectiva y prioridades cambian por completo. ¡Enhorabuena!