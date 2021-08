Desde que Rocío Carrasco hizo su reaparición televisiva en el mes de marzo gracias al documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, han sido varios los rostros conocidos los que han demostrado estar a su lado. Es cierto, que ahora se conoce públicamente qué personas han permanecido en silencio mientras la hija de Rocío Carrasco no atravesaba su mejor momento. Sin embargo, ahora que Rociíto ha tomado la determinación de volver a la vida pública, personajes como Nagore Robles han compartido a través de sus redes sociales algunos de los bonitos recuerdos que han vivido. En las últimas horas, la pareja de Sandra Barneda ha rescatado una fotografía inédita de la boda de Rocío y Fidel Albiac.

La tertuliana ha interactuado con sus seguidores, y han sido estos los que le han pedido que compartiera una imagen con la madre de Rocío Flores. Sonrientes y con mucha complicidad han posado las amigas frente al objetivo de la cámara que ha inmortalizado este eterno momento. No obstante, no es la primera vez que Nagore muestra en las redes sociales el vínculo tan cercano que tiene con Rocío Carrasco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de nagore_robles (@nagore_robles)

El pasado 21 de abril emocionó a la comunidad de Instagram gracias a una imagen en la que aparecían dándose un cálido abrazo. Además, a esta estampa le acompañaron unas emotivas palabras por parte de Robles. “Por supuesto, yo si os creo. He tardado mucho tiempo en poder verbalizar mi opinión sobre el documental de Rocío. Verlo y escucharla me hiere en lo más profundo de mi alma, siento dolor al sentir a tantas mujer silenciosas y cuestionadas”, comenzó diciendo.

“Aún escribo emocionada y tratando de utilizar las palabras correctas cuando lo único que tengo son lagrimas y puñales clavados en mi alma. Siempre, repito, siempre, tendréis mi apoyo y mi mano para sujetaros, para luchar y para hacer justicia”, sentenció reflexiva.

La segunda temporada del documental de Rocío Carrasco

Quedan apenas unas escasas semanas para que finalice el verano. Eso se traduce en una cosa: se estrenará la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’. Formato en forma de docu-serie en el que la hija de Pedro Carrasco narrará en primera persona los motivos por los cuales no mantiene relación con algunos miembros de su familia como Amador Mohedano, Rosa Benito o José Ortega Cano, entre otros.

En el mes de junio, Rocío contó a ‘Socialité’, formato presentado por María Patiño, que las grabaciones comenzarían a lo largo de este verano, aunque no reveló muchos detalles al respecto. De esta manera, quedará al descubierto un nuevo episodio familiar de la vida de Carrasco, que desde que ha vuelto a la vida pública se siente más «tranquila», «mejor» y, admite que ya no tiene que ir por la calle con «miedo» debido a las críticas que ha recibido durante los últimos años.